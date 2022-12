Brasile e Portogallo. Nella 2^ giornata i match di questi due raggruppamenti sono stati di gran lunga i più spettacolari, con Ghana-Uruguay e Serbia-Svizzera, sfide dai molti significati e decisive in chiave qualificazione. Camerun-Brasile e Corea del Sud-Portogallo sembrano invece il contorno: la Seleção e i lusitani hanno bisogno di un punto per consolidare il primato, e potrebbero affidare questo compito alle riserve. Attenzione, però, perché E' tempo di ultimi verdetti. Si concludono, infatti, anche i gironi G e H, quelli di. Nella 2^ giornata i match di questi due raggruppamenti sono stati di gran lunga i più spettacolari, con il 3-3 pirotecnico tra Camerun e Serbia il 2-3 tra Corea del Sud e Ghana . E ci sono i presupposti per divertirsi ancora. Soprattutto grazie a, sfide dai molti significati e decisive in chiave qualificazione.sembrano invece il contorno: la Seleção e i lusitani hanno bisogno di un punto per consolidare il primato, e potrebbero affidare questo compito alle riserve. Attenzione, però, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo

Il programma completo di venerdì 2 dicembre

Ore 16:00

Corea del Sud-Portogallo

Ghana-Uruguay

Ore 20:00

Camerun-Brasile

Serbia-Svizzera

Il Portogallo riparte in vista della Corea del Sud, ma Cristiano Ronaldo non c'è

Il match da non perdere

Serbia-Svizzera: match da dentro o fuori per Serbia e Svizzera che, proprio come nel 2018, si contendono lo stesso pass per gli ottavi di finale. Gli elvetici con un successo si qualificano. Gli altri risultati, invece, lasciano una chance anche al Camerun, costretto però a sconfiggere il Brasile per guastare la festa ad una delle altre due. Non sarà però una serata di tensione solo per il peso sportivo. Serbia-Svizzera ha un retroterra anche politico. I serbi, infatti, non hanno ancora digerito l'indipendenza del Kosovo del 2008 e i calciatori della Nazionale in Qatar hanno appeso una bandiera del Kosovo nello spogliatoio, con i colori della Serbia e su scritto "Nessuna resa". E cosa c'entra la Svizzera? Xhaka, il capitano, è di origini kosovare, mentre Shaqiri è proprio nato in quello Stato. A Russia 2018 i due esultarono dopo i rispettivi gol alle Aquile Bianche mimando con le mani il simbolo del Kosovo albanese. Gli uomini di Stojkovic vorranno i tre punti anche per "vendicarsi" per la provocazione subita.

Le probabili formazioni dei match del 2 dicembre

COREA DEL SUD - PORTOGALLO (ore 16:00 - arbitro Facundo Tello, Argentina)

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kwon Kyung-Won, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Son Jun-Ho; Lee Jae-Sung, Jeong Woo-Yeong, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. Ct: Paulo Bento

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct: Fernando Santos

La Corea del Sud ci crede ancora: l'allenamento in vista del Portogallo

GHANA-URUGUAY (ore 16:00 - arbitro Daniel Siebert, Uruguay)

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; I. Williams. Ct: Otto Addo

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, Suarez, Nuñez. Ct: Diego Alonso

Mohammed Kudus, il jolly del Ghana: la Juve nel suo futuro?

CAMERUN-BRASILE (ore 20:00 - arbitro Ismail Elfath, USA)

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Kunde, Anguissa; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Ct: Rigobert Song

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Rodrygo, Antony, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct: Tite

Il mondo ai loro piedi: Richarlison, l'educazione e il viaggio nel calcio

SERBIA-SVIZZERA (ore 20:00 - arbitro Fernando Rapallini, Argentina)

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic. Ct: Dragan Stojkovic

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin

La Svizzera si prepara per la supersfida contro la Serbia: obiettivo ottavi

Corea del Sud-Portogallo, Ghana-Uruguay, Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera: dove vederle in tv e live streaming

Due delle quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte e 4 le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei quattro match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16:00, Corea del Sud-Portogallo (Rai 1, Rai Play)

(Rai 1, Rai Play) Ore 16:00, Ghana-Uruguay (Raisport + HD, Rai Play)

(Raisport + HD, Rai Play) Ore 20:00 Camerun-Brasile (Rai 1, Rai Play)

(Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Serbia-Svizzera (Raisport + HD, Rai Play)

