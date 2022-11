Il Day 6 dei Mondiali di Qatar 2022 coincide con l'inizio della seconda giornata della fase a gironi. Il match mattutino (calcio d'inizio alle ore 11) è Galles-Iran (Girone B): Bale e compagni inseguono una vittoria che consentirebbe loro di fare un grande passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale dopo il pareggio al debutto contro gli Stati Uniti. Il pomeriggio sarà invece monopolizzato dal Girone A: alle 14 tornano in campo i padroni di casa del Qatar che affrontano il Senegal e cercano il riscatto dopo la brutta figura rimediata all'esordio. Alle 17, invece, riflettori puntati su Olanda-Ecuador con entrambe le squadre che hanno vinto al primo turno. La giornata Mondiale di venerdì 25 novembre si chiuderà alle 20 con il match serale tra Inghilterra e Usa.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il programma completo di venerdì 25 novembre

Ore 11:00 (Ahmad Bin Ali Stadium, Ar-Rayyan)

Galles-Iran

Ore 14:00 (Al Thumama Stadium, Doha)

Qatar-Senegal

Ore 17:00 (Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan)

Olanda-Ecuador

Ore 20:00 (Al Bayt Stadium, Al Khor)

Inghilterra-Stati Uniti

Il match da non perdere

Inghilterra-Stati Uniti

Dopo il successo tennistico (6-2) sull'Iran al debutto, l'Inghilterra di Gareth Southgate torna in campo per la seconda giornata del Girone B contro gli Stati Uniti, che al debutto hanno pareggiato 1-1 contro il Galles. Si gioca all'Al Bayt Stadium di Al Khor con calcio d'inizio alle ore 20. In caso di successo, la Nazionale inglese sarebbe già certa della qualificazione agli ottavi di finale. Le due squadre si affrontano per la terza volta nella fase finale di un Campionato del mondo: nel 1950 gli Usa si imposero clamorosamente per 1-0, mentre a Sudafrica 2010 la sfidà terminò in parità (1-1).

Qatar-Ecuador apre i Mondiali: ecco i fuochi d'artificio di Doha

Le probabili formazioni dei match del 25 novembre

GALLES-IRAN (Ore 11:00, arbitro Escobar [GUA])

GALLES (3-4-3) - Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Bale, Moore, Wilson. CT: Page.

IRAN (5-3-2) - S. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, M. Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Azmoun, Taremi. CT: Queiroz.

Ali Beiranvand non molla: si allena con la maschera per esserci con il Galles

QATAR-SENEGAL (Ore 14, arbitro Mateu Lahoz [SPA])

QATAR (5-3-2) - Al Sheeb; Ro-Ro, Al-Rawi, Khoukhi, Ahmed, A. Hassan; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif. CT: Sanchez.

SENEGAL (4-3-3) - E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs; P. Gueye, Gana Gueye, N. Mendy; Diatta, Dia, I. Sarr. CT: Cissé.

Senegal campione d'Africa: folla oceanica a Dakar per la festa

OLANDA-ECUADOR (Ore 17, arbitro Ghorbal [ALG])

OLANDA (3-4-1-2) - Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. CT: Van Gaal.

ECUADOR (4-4-2) - Galindez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada. CT: Alfaro.

Ecuador di nuovo al lavoro: obiettivo battere anche l'Olanda

INGHILTERRA-USA (Ore 20, arbitro Valenzuela Saez [VEN])

INGHILTERRA (4-2-3-1) - Pickford; Trippier, Stones, Dier, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. CT: Southgate.

STATI UNITI (4-3-3) - Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Weah, Pulisic. CT: Berhalter.

Rio Ferdinand: "Tomori non covocato? Strano, ma non sorprendente"

Galles-Iran, Qatar-Senegal, Olanda-Ecuador e Inghilterra-Usa: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Galles-Iran (Rai 2, Rai Play)

Galles-Iran (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Qatar-Senegal (Rai 2, Rai Play)

Qatar-Senegal (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Olanda-Ecuador (Rai 2, Rai Play)

Olanda-Ecuador (Rai 2, Rai Play) Ore 20:00 Inghilterra-Stati Uniti (Rai 1, Rai Play)

Il Giappone batte la Germania: l'esultanza è molto composta

Mondiali Le probabili formazioni dei Mondiali 2022: chi gioca titolare? 08/11/2022 ALLE 11:06