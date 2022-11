in contemporanea. Si parte proprio col Gruppo A alle 16:00 con Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar a giocarsi i Il programma del Day 10 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la terza giornata del Gruppo A e Gruppo B, con le partite che iniziano così ad andare. Si parte proprio col Gruppo A alle 16:00 con Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar a giocarsi i 2 posti ancora disponibili per 3 squadre : l'unica fuori è infatti il Qatar. Alle 20:00 invece il Gruppo B con Inghilterra-Galles e USA-Iran: qui in teoria possono ancora passare tutte , anche se il Galles avrebbe bisogno di una combinazione di fattori e di un discreto lavoro sulla differenza reti.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il programma completo di martedì 29 novembre

Ore 16:00

Ecuador-Senegal

Olanda-Qatar

Ore 20:00

Iran-USA

Galles Inghilterra

Il match da non perdere

Iran-USA

E' un match politico, oltre che calcistico. La tensione tra le due nazioni, il governo di Teheran vicino alla Russia, la squadra iraniana lontana dallo stesso governo, gli americani di mezzo. Nel 1998 l'Iran riuscì a battere gli Stati Uniti al Mondiale di Francia 98 per 2-1. Oggi c'è la rivincita ma la differenza è che in palio c'è probabilmente anche un posto agli ottavi di finale di Qatar 2022. Tensione c'è stata anche alla vigilia con il capo ufficio stampa della nazionale americana che ha concesso una sola domanda ai giornalisti iraniani presenti per la conferenza stampa della viglia. Insomma, c'è molto più che calcio in questa partita.

Il Brasile in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

Le probabili formazioni dei match del 29 novembre

ECUADOR-SENEGAL (Ore 16:00)

ECUADOR (3-4-3): Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; An. Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia.

SENEGAL (4-2-2-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, N. Mendy; Diatta, I. Sarr; Diedhiou, Dia.

Ecuador di nuovo al lavoro: obiettivo battere anche l'Olanda

OLANDA-QATAR (Ore 16:00)

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari.

L'Uruguay arriva in Qatar: tanti sorrisi per Cavani e compagni

GALLES-INGHILTERRA (Ore 20:00)

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Wilson, Bale; Moore.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

"Messi ciao, Messi ciao...": i tifosi del Brasile sfottono la Pulce

IRAN-USA (Ore 20:00)

IRAN (4-4-2): S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Wright, Pulisic.

Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra, Iran-USA: dove vederle in tv e live streaming

Due delle quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte e 4 le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16:00 Olanda-Qatar (Rai 1, Rai Play)

Olanda-Qatar (Rai 1, Rai Play) Ore 16:00 Ecuador-Senegal (solo su Rai Play)

Ecuador-Senegal (solo su Rai Play) Ore 20:00 Galles-Inghilterra (Rai 1, Rai Play)

Galles-Inghilterra (Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Iran-USA (solo su Rai Play)

Il Giappone batte la Germania: l'esultanza è molto composta

Mondiali Le probabili formazioni dei Mondiali 2022: chi gioca titolare? 08/11/2022 ALLE 11:06