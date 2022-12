Ad

Il programma completo di sabato 3 dicembre

Ore 16 (Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan)

Olanda-Usa

Ore 20 (Ahmad Bin Ali Stadium, Ar-Rayyan)

Argentina-Australia

Il match da non perdere

Argentina-Australia

Dopo avere superato con qualche brivido la fase a gironi, l'Argentina affronta l'Australia agli ottavi di finale. La Seleccion allenata da Lionel Scaloni si presenta all'appuntamento dopo avere vinto il Girone C: decisivo il successo per 2-0 sulla Polonia nella terza giornata. Messi e compagni sfideranno la sorprendente Australia di Arnold, che ha superato brillantemente la prima fase piazzandosi al secondo posto nel Girone D alle spalle della Francia. L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla fase a gironi della Confederations Cup 2005: in quell'occasione l'Argentina si era imposta 4-2.

Le probabili formazioni dei match del 3 dicembre

OLANDA-USA (ore 16 - arbitro Sampaio [BRA])

OLANDA (3-4-1-2) - Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Klaassen, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. CT: Van Gaal.

USA (4-3-3) - Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. CT: Berhalter.

ARGENTINA-AUSTRALIA (ore 20 - arbitro Marciniak [POL])

ARGENTINA (4-3-3) - E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. CT: Scaloni.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. CT: Arnold.

Olanda-Usa, Argentina-Australia: dove vederle in tv e live streaming

Due delle quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte e 4 le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei quattro match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16 - Olanda-Usa (Rai 1, Rai Play)

