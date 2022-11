Gruppo D con Gruppo C con Il programma del Day 11 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la terza giornata del Gruppo C e Gruppo D, con le partite che iniziano così ad andare in contemporanea. Si parte alle 16 proprio col ilcon Australia-Danimarca Tunisia-Francia : la Francia si è già qualificata dopo aver vinto le prime due partite. Tunisia, Danimarca e Australia possono ancora qualificarsi per il turno successivo. Alle 20:00 invece ilcon Polonia-Argentina Arabia Saudita-Messico : tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

Il programma completo di mercoledì 30 novembre

Ore 16:00

Australia-Danimarca

Tunisia-Francia

Ore 20:00

Polonia-Argentina

Arabia Saudita-Messico

Il match da non perdere

Polonia-Argentina

In un gruppo dove è ancora tutto in bilico, certamente gli occhi sono puntati sul match tra Polonia e Argentina: i polacchi sanno che anche un pareggio può valere la qualificazione, mentre la Seleccion deve assolutamente vincere se vuole essere certa di andare agli ottavi. Si prospetta dunque una sfida ad alta tensione tra la squadra di Robert Lewanwoski e quella di Lionel Messi, entrambi in gol nell'ultimo turno. Accanto all'attaccante del Barcellona agirà Milik, mentre l'Albiceleste si presenta con Lautaro Martinez (anche se non in grande spolvero) a guidare l'attacco coadiuvato da Messi e Di Maria.

Il Brasile in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

Le probabili formazioni dei match del 30 novembre

AUSTRALIA-DANIMARCA (Ore 16:00 - arbitro Mustapha Ghorbal - ALG)

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. All. Graham Arnold

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Andersen, Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Cornelius, Damsgaard. All. Kasper Hjulmand

TUNISIA-FRANCIA (Ore 16:00- arbitro Salima MUKANSANGA - RUA)

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Meriah, Bronn, Talbi; Dräger, Skhiri, Laïdouni, Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Allenatore: Jalel Kadri

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

POLONIA-ARGENTINA (Ore 20:00 - arbitro Danny Desmond Makkelie - OLA)

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszyński, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Bielik; Zielinski, Milik, Frankowski; Lewandowski. Allenatore: Michniewicz

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuña; Di Maria, De Paul, Fernandez, McAllister; Messi, Lautaro. Allenatore: Scaloni

ARABIA SAUDITA-MESSICO (Ore 20:00 - Arbitro Istvan Kovacs - ROM)

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk; Al-Nejei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Dawsari; Al-Shehri. All. Renard

MESSICO (4-3-3): Ochoa; K. Alvarez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega. All. Martino

Australia-Danimarca, Tunisia-Francia, Polonia-Argentina, Arabia Saudita-Messico: dove vederle in tv e live streaming

Due delle quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte e 4 le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16:00 Australia-Danimarca (Rai Play)

Australia-Danimarca (Rai Play) Ore 16:00 Tunisia-Francia (Rai, Play)

Tunisia-Francia (Rai, Play) Ore 20:00 Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play)

Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Arabia Saudita-Messico (Rai Sport + HD, Rai Play)

