Il programma completo di sabato 3 dicembre

Ore 16 (Al Thumama Stadium, Doha)

Francia-Polonia

Ore 20 (Al Bayt, Al Khor)

Inghilterra-Senegal

Il match da non perdere

Francia-Polonia

Dopo aver dato ottime impressioni contro Australia e Danimarca, soprattutto grazie a uno straordinario Mbappé, la Francia è incappata in una sconfitta indolore contro la Tunisia nell'ultimo turno del proprio raggruppamento. Deschamps, che ha fatto rifiatare diversi titolari, avrà a disposizione una squadra fresca e motivata nonostante i tanti infortuni occorsi prima e durante questo Mondiale. La Polonia, seconda con 4 punti raccolti nel girone dell'Argentina, non ha mai convinto del tutto nonostante un Lewandowski finalmente sbloccato in Coppa del Mondo e, soprattutto, uno straordinario Szczesny capace di parare entrambi i calci di rigore fronteggiati nelle tre partite disputate.

Le probabili formazioni dei match del 4 dicembre

FRANCIA-POLONIA (ore 16 - arbitro Valenzuela [VEN])

FRANCIA(4-3-2-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mabppé; Giroud. Allenatore: Deschamps. Indisponibili: Thuram

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Bielik, Krychowiak, Framkowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct: Michniewicz

INGHILTERRA-SENEGAL (ore 20 - arbitro Bartòn [SAL])

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Foden, Saka; Kane. Ct: Gareth Southgate

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; Ndiaye, Dia, Sarr. Ct: Aliou Cissé

Francia-Polonia, Inghilterra-Senegal: dove vederle in tv e live streaming

Le due partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei quattro match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16 - Francia-Polonia (Rai 1, Rai Play)

(Rai 1, Rai Play) Ore 20 - Inghilterra-Senegal (Rai 1, Rai Play)

