Mondiali di Qatar 2022 entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta: lunedì 5 dicembre, infatti, sono previsti altri due ottavi di finale. Le sfide in programma sono sono Giappone-Croazia (calcio d'inizio alle ore 16) e Brasile-Corea del Sud (ore 20). Le due squadre che passeranno il turno si affronteranno ai quarti sabato 10 dicembre. Il match pomeridiano mette di fronte i ragazzi di Dalic, che hanno superato il turno grazie alla serata negativa di Lukaku , e la sorpresa nipponica, in grado di battere la Spagna ed eliminare la Germania di Flick . La sera, invece, la nazionale di Tite punta a confermare le ottime impressioni sin qui regalate contro la sorprendente nazionale asiatica, che si è qualificata nel gruppo alle spalle del Portogallo.

Il programma completo di lunedì 5 dicembre

Ore 16 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar)

Giappone-Croazia

Ore 20 (Stadium 974, Ras Abu Aboud, Qatar)

Brasile-Corea del Sud

Il match da non perdere

Brasile-Corea del Sud

Una delle grande favorite per la vittoria finale di Qatar 2022, contro una delle sorprese del torneo. La Nazionale verdeoro è stata capace anche di impressionare nella fase a gironi del torneo, ma è reduce da una sconfitta patita contro il Camerun (1-0). Uno scivolone indolore e che non ha lasciato cicatrici, visto che gli uomini di Tite erano già di fatto riusciti ad assicurarsi il primo posto nel Gruppo G. Una sola vittoria, ma decisiva, quella invece sin qui ottenuta dalla Corea del Sud. Battendo 2-1 il Portogallo nella terza giornata della fase a gironi, la Nazionale asiatica è riuscita ad ottenere in extremis quei punti che le hanno consentito di far suo il secondo posto nel Gruppo H (4 i punti complessivi), grazie al maggior numero di reti segnate rispetto all’Uruguay.

Le probabili formazioni dei match del 5 dicembre

GIAPPONE-CROAZIA (ore 16 - arbitro Ismail Elfath, marocchino naturalizzato statunitense)

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada. All. Moriyasu

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. All. Dalic

BRASILE-COREA DEL SUD (ore 20 - arbitro Clement Turpin, francese)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Fred; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. All. Tite

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. All. Paulo Bento

Giappone-Croazia, Brasile-Corea del Sud: dove vederle in tv e live streaming

Le due partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei quattro match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16 - Giappone-Croazia (Rai 1, Rai Play)

(Rai 1, Rai Play) Ore 20 - Brasile-Corea del Sud (Rai 1, Rai Play)

