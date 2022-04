U.S. News & World Report il Canada è il miglior Paese al mondo in cui vivere: nessun altro ha ottenuto un punteggio più alto alle voci “qualità della vita” e “realizzazione sociale”. Mentre al piano di sotto si erigevano muri il Primo ministro Justin Trudeau – discendenze scozzesi, franco-canadesi, malesi e Nias – promuoveva in tempi non sospetti politiche di accoglienza posando l’ultima pietra del nuovo Canada cosmopolita e multiculturale. La Nazionale maschile di calcio – riuscita nell’impresa titanica di agguantare la qualificazione di un Paese che se si guarda indietro vede il futuro. Secondo il portaleil Canada è il miglior Paese al mondo in cui vivere: nessun altro ha ottenuto un punteggio più alto alle voci “qualità della vita” e “realizzazione sociale”. Mentre al piano di sotto si erigevano muri il Primo ministro Justin Trudeau – discendenze scozzesi, franco-canadesi, malesi e Nias – promuoveva in tempi non sospetti politiche di accoglienza posando l’ultima pietra del. La Nazionale maschile di calcio – riuscita nell’impresa titanica di agguantare la qualificazione ai Mondiali dopo 36 anni di assenza forzata – riflette appieno i tratti peculiari

Scar Tissue: genesi del Nuovo Canada

Nuovo Canada. Tra i principali elementi fondanti si allude anche alle cicatrici: il nastro va riavvolto fino all’ottobre del 2012, quando il Canada subì l’umiliante rovescio di 1-8 per mano dell’Honduras venendo estromesso dalla corsa ai Mondiali del 2014. Da allora la Federazione ha varato un’operazione simile (con le dovute proporzioni) a quella Canadian youth national team program e ai training camp istituiti ad hoc talenti del calibro di Jonathan David (nato a Brooklyn da genitori haitiani) e Alphonso Davies (nato in un campo profughi ghanesi da genitori liberiani) sono entrati nell'orbita delle Under sin dalla tenera età compiendo tutta la trafila. Al momento di scegliere da che parte stare nessuno di loro ha esitato un istante: Les Rouges! Per difendere i colori del Paese in cui erano felicemente cresciuti. È il prolifico attaccante del Lille Jonathan David il narratore d'eccezione dell’epica clip postata sui profili social della federazione, perfetta cartina di tornasole del. Tra i principali elementi fondanti: il nastro va riavvolto fino all’ottobre del 2012, quando il Canada subìvenendo estromesso dalla corsa ai Mondiali del 2014. Da allora la Federazione ha varato un’operazione simile (con le dovute proporzioni) a quella della Francia degli anni Novanta , ricompattandosi e rivedendo la propria organizzazione interna. Grazie ale aiistituiti ad hoc talenti del calibro di(nato a Brooklyn da genitori haitiani) e(nato in un campo profughi ghanesi da genitori liberiani) sono entrati nell'orbita delle Under sin dalla tenera età compiendo tutta la trafila. Al momento di scegliere da che parte stare nessuno di loro ha esitato un istante:! Per difendere i colori del Paese in cui erano felicemente cresciuti.

Classifica qualificazioni mondiali della CONCACAF

SQUADRA PUNTI/DR* CANADA 28/16 MESSICO 28/9 STATI UNITI 25/11 COSTA RICA* 25/5 PANAMA 21/-2 GIAMAICA 11/-10 EL SALVADOR 10/-10 HONDURAS 4/-19

* DR = differenza reti

* Costa Rica allo spareggio con la Nuova Zelanda

Operazione 2026: soccer effect?

la Federazione consegnò le chiavi della Nazionale a John Herdman, artefice delle due medaglie di bronzo olimpiche conquistate dalla Nazionale femminile di calcio a Londra e Rio (a gettare i semi per il Obiettivo centrato, battendo per giunta sul tempo i più quotati rivali Concacaf Stati Uniti e Messico. All’indomani della mancata qualificazione a Russia 2018 – con il Canada mestamente scivolato fino al 94esimo del ranking mondiale –, artefice delle due medaglie di bronzo olimpiche conquistate dalla Nazionale femminile di calcio a Londra e Rio (a gettare i semi per il futuro trionfo a Tokyo ). L’obiettivo, settato a medio termine, era quello di forgiare una squadra competitiva per il Mondiale “casalingo” del 2026, da organizzare assieme ai vicini di casa degli Stati Uniti e al Messico. Coach Herdman, tuttavia, nell'ambito del suo insediamento aveva manifestato senza mezzi termini l'intenzione di azzannare la qualificazione alla Coppa del Mondo sin da subito.

Questo successo cambierà per sempre la nostra Nazionale e il nostro Paese

Ha dichiarato ai microfoni Herdman a margine del roboante 4-0 alla Giamaica che è valso il pass mondiale. Siamo al cospetto di un nuovo Carter Effect, quando grazie allo strabordante talento di Vince Carter i Toronto Raptors - a simbolica rappresentanza del Canada tout court - si posizionarono sulle mappe globali dell'NBA? Qualcosa si già sta muovendo perché, quatto quatto, il calcio è diventato il terzo sport più popolare alle spalle degli inarrivabili hockey su ghiaccio e lacrosse.

Cartoline dal Canada: Alphonso Davies

Reggae Boys mancava per un'infausta circostanza Alphonso Davies, pilastro del Bayern Monaco: una miocardite lo sta difatti tenendo ai box sin dallo scorso gennaio. In attesa di ristabilirsi del tutto la sua reazione a distanza alla qualificazione conquistata sul campo dai suoi compagni di Nazionale è diventata virale, assurgendo a diapositiva della gioia sfrenata di un popolo intero dopo 36 anni di anonimato nel calcio internazionale che (più) conta. La stella del bimbo cresciuto senza cibo né vestiti All'appello della partita del BMO Field di Toronto contro imancava per un'infausta circostanza Alphonso Davies, pilastro del Bayern Monaco: una miocardite lo sta difatti tenendo ai box sin dallo scorso gennaio. In attesa di ristabilirsi del tuttoè diventata virale, assurgendo a diapositiva della gioia sfrenata di un popolo intero dopo 36 anni di anonimato nel calcio internazionale che (più) conta. La stella del bimbo cresciuto senza cibo né vestiti nel campo profughi di Buduburam , siamo sicuri, brillerà di luce propria durante il prossimo Mondiale.

Il top player del Bayern è la punta di diamante di un melting pot di giovani talenti e veterani. Oltre alla premiata ditta Davies/David occhio al versatile centrocampista Tajon Buchanan e al miglior marcatore della storia dei Les Rouge Cyle Larin... E poi ci sono le storie che solo il Canada sa raccontare. Due su tutte: quella del portiere Milan Borjan, fuggito dalla Croazia alla Serbia con la famiglia sotto le bombe dell'Operazione Tempesta per poi emigrare a Winnipeg; quella del 39enne centrocampista di origini trinidadiane Atiba Hutchinson, capitano di lungo corso al grande riscatto dopo aver vissuto dal campo la disfatta contro l'Honduras. Nel mite inverno qatariota Il Nuovo Canada proverà a farsi largo nell'equilibrato Girone F assieme a Belgio, Croazia e Marocco: con la mente ragionevolmente sgombra da oppressivi pensieri e la comoda etichetta di "Cenerentola" del lotto. Solo in seguito si penserà a che vestito sfoggiare per fare gli onori di casa.

Articolo sviluppato a partire da un'idea di Fabio Fava

