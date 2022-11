Italia non qualificata al Mondiale, ma. L'analisi dei convocati per la competizione che prenderà il via domenica 20 novembre mostra il dominio assoluto dell'Inghilterra con 163 elementi tra Premier League e leghe minori, sul podio anche Spagna e Germania, rispettivamente con 86 e 81 giocatori. Il calcio italiano "porta" l'8,4% ai Mondiali con 70 calciatori, di cui tre dalla Serie B , ovvero il marocchino Walid Cheddira dal Bari, il polacco Kamil Glik dal Benevento e l'australiano Fran Karacic dal Brescia (se la nazionale di Mancini fosse qualificata la Serie A sarebbe seconda solo alla Premier League nella speciale classifica). Tra i cinque migliori campionati europei la Francia è il fanalino di coda con 58 convocati.