Il primo squillo del Mondiale 2022 è dell'Ecuador: nel match inaugurale, andato in scena all'Al Bayt Stadium di Al Khor, la Tricolor di Alfaro batte 2-0 il Qatar e conquista momentaneamente la vetta solitaria del Girone A in attesa di Senegal-Olanda in programma lunedì. Tutto facile per i sudamericani che, trascinati da un superlativo Enner Valencia, chiudono il discorso già nei primi 45 minuti: Valencia firma una doppietta (gol su rigore al 16' e con una grande incornata al 31') dopo che in apertura si era visto annullare dal VAR un gol per un fuorigioco millimetrico di Estrada a inizio azione. Praticamente inesistente la reazione del Qatar, fatto salvo un gol incredibilmente sbagliato da Almoez Ali nel recupero del primo tempo. Nella seconda parte di gara l'Ecuador abbassa il ritmo, amministra senza problemi il doppio vantaggio e risparmia energie in vista del prossimo impegno. La sconfitta del Qatar è epocale: finora la Nazionale del Paese ospitante non aveva mai perso la partita inaugurale.

Il tabellino

QATAR-ECUADOR 0-2

QATAR (5-3-2) - Al Sheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos (71' Waad), Boudiaf; Afif, Almoez Ali (72' Muntari). All.: Sanchez.

ECUADOR (4-4-2) - Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo (91' Franco), Ibarra (68' Sarmiento); Valencia (77' Cifuentes). Estrada (90' Rodriguez). All.: Alfaro.

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio.

GOL: 16' rig., 31' Valencia (E).

ASSIST: Preciado (E, 0-2).

AMMONITI: Al Sheeb, Almoez Ali, Boudiaf, Afif (Q), Caicedo, Mendez (E).

NOTE - Recupero 5'+5'.

La cronaca in 6 momenti chiave

3' ANNULLATO DAL VAR UN GOL DELL'ECUADOR Sugli sviluppi di un calcio di punizione Al Sheeb esce malissimo, il pallone rimane lì per la mezza rovesciata di Felix Torres che si trasforma in un assist per Valencia che di testa, da due passi, insacca. Orsato convalida ma successivamente, richiamato dal VAR, annulla per offside: al momento dell'esecuzione del calcio piazzato Estrada era davanti a tutti, seppure di pochissimo.

16' GOOOOOOLLLLL DELL'ECUADOR! ENNER VALENCIA! 0-1! Valencia scatenato: entra in area, evita Al Sheeb con un dribbling secco e il portiere del Qatar non può fare altro che stenderlo. Orsato non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto l'attaccante dell'Ecuador è gelido: piatto destro rasoterra, palla da una parte e Al Sheeb dall'altra.

31' GOOOOOOLLLL DELL'ECUADOR! ANCORA ENNER VALENCIA! 0-2! Fantastica incornata dell'attaccante ecuadoregno su un cross dalla destra di Preciado, Al Sheeb si tuffa ma la palla si infila nell'angolino basso dove è impossibile arrivare. Rete splendida. Assist di Preciado.

50' pt. CHE OCCASIONE PER IL QATAR! Ali, tutto solo a centro area, può colpire di testa indisturbato ma incredibilmente spedisce a lato. Palla gol colossale per la squadra di casa che ha sciupato la chance di riaprire la partita.

55' ECUADOR VICINO AL 3-0! Ibarra può calciare col destro a giro dal limite dell'area dopo un'azione tutta in verticale: Al Sheeb si distende e respinge in tuffo.

86' QATAR PERICOLOSO Destro in girata di Muntari dal limite dell'area: pallone di poco alto, ma grande giocata dell'attaccante qatarino.

