immagine vale più di mille parole. È proprio così e lo abbiamo visto subito Marocco, ma per un intero continente visto che, per la prima volta nella storia, Cristiano Ronaldo. Non addio alla Nazionale, ma è stata sicuramente l'ultima partita Sì dice... Un'. È proprio così e lo abbiamo visto subito dopo Marocco-Portogallo . Un giorno importante non solo per il, ma per un intero continente visto che, per la prima volta nella storia, una squadra africana si è qualificata alle semifinali di un Mondiale. Ma è stato anche il giorno dell'addio di. Non addio alla Nazionale, ma è stata sicuramente l'ultima partita in carriera ai Mondiali per CR7 . Il portoghese aveva il sogno di regalare un Mondiale al suo Paese, ma la Coppa del Mondo resterà uno dei pochi trofei non conquistati dal capitano. Emblematiche le sue lacrime al termine del match di Doha, con la consapevolezza di non poter tornare più indietro.

Ronaldo in lacrime dopo l'eliminazione dal Mondiale Credit Foto Eurosport

Ad

Mondiali Santos sul banco degli imputati: giusto presentarsi senza Ronaldo? IERI ALLE 19:09

RONALDO IN PANCHINA: SANTOS HA FATTO BENE? Sì, una volta trovato l'equilibrio non si cambia No, non si può lasciare in panchina Ronaldo

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Ci sono state altre immagini emblematiche come questa di Ronaldo in lacrime? Abbiamo fatto un po' mente locale. Un'ultima istantanea di un giocatore alla sua ultima partita in carriera ai Mondiali. Qualche nome c'è venuto e... Bello grosso!

Diego Maradona a USA '94

Dopo il successo sulla Grecia, alla prima giornata di quel Mondiale, Maradona gioca anche la gara contro la Nigeria del 25 giugno 1994. Quella sarà, per lui, l'ultima in carriera ai Mondiali e l'ultima con la maglia della Nazionale. Difficile trovare una foto più emblematica di questa. Al termine del match un'infermiera entra in campo con una siringa e accompegnerà Maradona agli spogliatoi per sottoporlo ad un test antidoping. E Maradona risultò positivo all'efedrina, sostanza stimolante proibita. LA FIFA lo espulse così dal torneo, con l'Argentina che uscì comunque agli ottavi con la Romania.

Diego Armando Maradona accompagnato fuori dal campo da un'infermiera antidoping al termine di Argentina-Nigeria - Mondiali Usa 1994 Credit Foto Twitter

Franco Baresi a USA '94

Stesso Mondiale, diversa delusione, ma comunque una delusione. A Pasadena, l'Italia perde la finalissima del Mondiale contro il Brasile. Decisivi gli errori dal dischetto di Massaro, Roberto Baggio e anche di Franco Baresi. Il capitano della nostra Nazionale che aveva fatto di tutto per rientrare in tempo per la finale. Poi l'errore che ha 'regalato' il successo alla Seleçao. Lui si accascia a terra, sulle ginocchia, colpito da un fortissimo senso di tristezza. Baresi che sognava di vincere un Mondiale da protagonista dopo aver conquistato quello del 1982 (anche se non era mai sceso in campo).

Franco Baresi dopo il rigore sbagliato durante Italia-Brasile - Finale Mondiali Usa 1994 Credit Foto Imago

Roberto Baggio a Francia 1998

Anche quell'immagine fu clamorosa. Roberto Baggio che va a 5 cm dal palo alla destra di Barthez, sfiorando il gol partita contro la Francia ai quarti di finale. E, all'epoca, c'era il golden goal. Con quel gol si sarebbe andati in semifinale. Baggio che impreca e qualcuno che, in tribuna, conta i cm di distanza con lo specchio della porta. Una ferita che resta aperta sin da allora.

Baggio a Francia '98 Credit Foto Eurosport

Paolo Maldini a Corea del Sud-Giappone 2002

Altro giocatore che ha vinto tutto in carriera, ma che non è riuscito a conquistare un Mondiale. Anche lui capitano. Paolo Maldini saluta l'“avventura mondiali” nel 2002, in quel pazzo Mondiale. Eravamo agli ottavi di finale, contro la sorprendente - quanto aiutata - Corea del Sud. È proprio Maldini a perdersi Ahn Jung-Hwan, all'epoca del Perugia, che segna il golden goal che sancisce l'eliminazione dell'Italia. Con poche polemiche per l'arbitraggio di Moreno. Tra Champions, Scudetti e quant'altro, Maldini non riuscirà a portare a casa anche il Mondiale. Anche perché, quella fu la sua ultima partita in Nazionale.

Paolo Maldini protesta con l'arbitro Byron Moreno durante Corea del Sud-Italia - Mondiali 2002 Credit Foto Getty Images

Zinédine Zidane a Germania 2006

Passiamo ad un giocatore di un'altra Nazionale. E che giocatore, parliamo di Zidane al Mondiale 2006. Difficile trovare un trascinatore più di Zidane in quella edizione. Fece qualcosa di clamoroso agli ottavi con la Spagna, suo l'assist per Herny ai quarti contro il Brasile, suo il gol vittoria contro il Portogallo in semifinale. Anche in finale, contro l'Italia, segna il momentaneo vantaggio su rigore ma, nel finale, rovinerà la sua gara e quella della Francia. Si fa espellere dopo una testata ai danni di Materazzi, venendo espulso. La Francia andrà così ai rigori senza il suo miglior rigorista. Un'immagine che vale sì più di mille parole. Zidane che esce dal campo con la Coppa del Mondo a pochi cm di distanza. È sempre questione di cm. E quella fu anche l'ultima partita di Zidane in carriera. Una carriera immensa, macchiata però da questo gesto.

Zinedine Zidane lascia il campo dopo l'espulsione per la testata a Marco Materazzi durante Italia-Francia - Finale Mondiali Germania 2006 Credit Foto Getty Images

Luis Suarez a Qatar 2022

Altra foto da portarsi nel cuore. Si può dire tutto di Luis Suarez, ma non che non sia stato un grande attaccante e grande trascinatore. Lo è stato all'Ajax, al Liverpool, al Barcellona e anche all'Atlético Madrid, lo è stato negli anni anche per l'Uruguay. Con la Celeste, però, ha vinto solo una Coppa America, nulla di più. Non che in questo Mondiale avesse ambizioni di vittoria...

Luis Suarez in lacrime dopo Ghana-Uruguay - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Ma l'Uruguay è riuscito ad uscire già alla fase a gironi nel 2022, piazzandosi al 3° posto dietro a Portogallo e Corea del Sud. Con Suarez addirittura in panchina a soffrire e a piangere perché, anche lui, ha capito che quella sarebbe stata la sua ultima partita in carriera ai Mondiali.

Marocco in semifinale, tifosi in delirio: fuochi d'artificio a Parigi

Mondiali L'era Cristiano Ronaldo è finita! Lascia il campo in lacrime dopo l'eliminazione IERI ALLE 17:40