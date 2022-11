Qatar ha fatto un po' la storia al contrario in questo Mondiale. Nessuno gli chiedeva, obiettivamente, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma la squadra guidata da Félix Sánchez chiude il girone con 0 punti dopo il ko Sudafrica nel 2010, ma è anche la prima squadra padrona di casa a perdere tutte e tre le partite del girone. Prima assoluta nella storia dei Mondiali. Un vero record per il Qatar che già alla prima giornata aveva fatto qualcosa di storico: nessuna squadra di casa aveva Un disastro, anche se pienamente annunciato. Ilha fatto un po' la storia al contrario in questo Mondiale. Nessuno gli chiedeva, obiettivamente, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma la squadra guidata dachiude il girone con 0 punti dopo il ko contro l'Olanda : 7 gol subiti e un solo gol fatto (nella partita contro il Senegal ). Il Qatar non solo diventa la seconda squadra padrona di casa ad uscire alla fase a gironi, dopo ilnel 2010, ma è anche la prima squadra padrona di casadel girone. Prima assoluta nella storia dei Mondiali. Un vero record per il Qatar che già alla prima giornata aveva fatto qualcosa di storico: nessuna squadra di casa aveva perso la sua partita inaugurale prima di questa edizione.

Come dicevamo, disastro pienamente annunciato, guardando i valori in campo. Anche se, probabilmente, in Qatar si aspettavano qualcosa in più. C'è da dire che questo Qatar ha vinto la Coppa d'Asia negli Emirati Arabi Uniti nel 2019, battendo il Giappone in finale. Oltre ad aver eliminato nella fase ad eliminazione diretta Iraq, Corea del Sud e Emirati Arabi Uniti. Si poteva, e si doveva, fare di più.

