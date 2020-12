L'Italia ha fatto la conoscenza delle quattro avversarie che affronterà nel girone di qualificazione verso i Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C e se la vedranno contro Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. A parte la Svizzera, un sorteggio agevole per l'Italia che punta a tornare in una fase finale dei campionati del mondo dopo l'assenza beffarda del 2018. Le gare di qualificazione partiranno da marzo, dal 24, e ci saranno subito tre giornate da giocare, ancor prima degli Europei del 2021. Ok il sorteggio “agevole”, ma Roberto Mancini predica calma.