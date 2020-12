A Zurigo sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione dei prossimi Mondiali 2022 in Qatar: sarà l'edizione più strana di sempre visto che si giocheranno in pieno inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Per l'Europa, saranno 13 le Nazionali a qualificarsi ai Mondiali (sulle 32 che giocheranno la fase finale). L'Italia di Roberto Mancini è stata inserita nel Gruppo C a 5 squadre (il privilegio dell'aver vinto il proprio girone di Nations League) e affronterà lungo il proprio cammino Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tutto sommato un buon sorteggio per gli azzurri che, a parte la Svizzera (16a nel raking), ha pescato delle Nazionali alla nostra portata.

Il Gruppo C: quello dell'Italia

Squadra Posizione Ranking ITALIA 10a Svizzera 16a Irlanda del Nord 42a Bulgaria 68a Lituania 129a

Gli altri gironi

55 Nazionali proveranno l'assalto alla fase finale dei Mondiali, una in più rispetto all'ultima volta quando non c'era la Russia, già qualificata di diritto perché Paese ospitante. Si dovrà impegnare anche la Francia che, anche se Campione in carica, dovrà anch'essa giocare il suo girone di qualificazione.

Girone Squadre* Gruppo A PORTOGALLO, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan Gruppo B SPAGNA, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo Gruppo D FRANCIA, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan Gruppo E BELGIO, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia Gruppo F DANIMARCA, Austria, Scozia, Israele, Faroe, Moldavia Gruppo G PAESI BASSI, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra Gruppo H CROAZIA, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta Gruppo I INGHILTERRA, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino Gruppo J GERMANIA, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Liechtenstein

*in maiuscolo le teste di serie

Guardando la composizione dei gironi, tra le teste di serie sono davvero in poche a preoccuparsi. I Campioni del mondo della Francia hanno comunque l'Ucraina di Shevchenko e Tassotti, già affrontata in Nations League, mentre la Spagna avrà una Svezia che dovrà affrontare un ricambio generazionale. Il gruppo più interessante sarà il Gruppo I, quello con Inghilterra e Polonia. In quel girone anche l'Ungheria di Marco Rossi e di Edy Reja.

Chi si qualifica?

Si qualificheranno alla fase finale dei Mondiali, 13 Nazionali europee. 10 squadre avranno il pass grazie alla vittoria del proprio girone, le altre 3 accederanno dopo gli spareggi che si disputeranno tra il 24 e il 29 marzo 2022. Saranno 12 le squadre che affronteranno gli spareggi (le 10 seconde classificate più le due migliori Nazionali vincitrici dei propri gironi di Nations League 2020/2021 che non si sono già qualificate ai Mondiali). Le 12 squadre formeranno tre percorsi di spareggio, con semifinale unica e vittoria finale che regalerà il pass quindi a tre Nazionali (stile il vecchio Intertoto).

Quando si gioca?

La prima giornata della fase di qualificazione verrà giocata già nel marzo 2021, prima ancora dello svolgimento degli Europei itineranti della prossima estate. Nel marzo prossimo verranno giocate addirittura tre giornate: dal 24 al 25 marzo (giornata 1), dal 27 al 28 (giornata 2) e dal 30 al 31 (giornata 3).

Giornate Date 1a giornata 24/25 marzo 2021 2a giornata 27/28 marzo 2021 3a giornata 30/31 marzo 2021 4a giornata 1/2 settembre 2021 5a giornata 4/5 settembre 2021 6a giornata 7/8 settembre 2021 7a giornata 8/9 ottobre 2021 8a giornata 11/12 ottobre 2021 9a giornata 11/13 novembre 2021 10a giornata 14/16 novembre2021 Spareggi tra il 24 e il 29 marzo 2022

Da settembre 2021 si ricomincerà con la 4a giornata alla ripresa dei campionati dopo la fase finale degli Europei.

