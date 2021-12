Roberto Mancini a Jeddah, per il GP di Formula 1, concluso Ferrari, Mancini è stato poi sentito sul tema più caldo di questo inverno: ma l'Italia andrà ai Mondiali? Tocca aspettare C'era anche il ct della Nazionalea Jeddah, per il GP di Formula 1, concluso con la vittoria di Hamilton su Verstappen. GP in cui non sono mancate le polemiche. Ospite del box, Mancini è stato poi sentito sul tema più caldo di questo inverno: ma l'andrà ai Mondiali? Tocca aspettare gli spareggi del prossimo marzo per evitare quella che sarebbe una debacle clamorosa.

Il Mondiale?

Ad

Per il Mondiale ci siamo complicati un po' la vita. Vedremo a marzo, non sarà facile, ma secondo me abbiamo delle buone possibilità. [Mancini a Sky Sport]

Scamacca?

Abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Abbiamo Immobile che segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo

Il tifo per la Ferrari

La Ferrari ha un grande spirito e forza di squadra. Sono un grande tifoso della Ferrari, Leclerc e Sainz sono giovani e veloci, potrebbero andare bene anche per me

