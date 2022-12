Marocco che si gioca addirittura un posto in finale. Pensare che mai una Nazionale africana, prima di quella di Regragui, Francia che cerca un bis che manca dalla doppietta Brasile '58-'62, l'Argentina che Croazia, vice Campione del mondo nel 2018. Ma quanto si guadagna a vincere il Mondiale? Facciamo un po' i conti di quanto incasseranno le rispettive Federazioni in base ai piazzamenti che otterranno in questa edizione del 2022 in Qatar. Stiamo per arrivare alla fine di questo Mondiale 2022 in Qatar. Un'edizione in cui non sono mancate le sorprese, in primis la presenza delche si gioca addirittura un posto in finale. Pensare che mai una Nazionale africana, prima di quella di Regragui, era arrivata in una semifinale di un Mondiale... Poi lache cerca un bis che manca dalla doppietta, l'che non vince dai tempi di Maradona e la, vice Campione del mondo nel 2018. Ma quanto si guadagna a vincere il Mondiale? Facciamo un po' i conti di quanto incasseranno le rispettive Federazioni in base ai piazzamenti che otterranno in questa edizione del 2022 in Qatar.

28,5 milioni per chi arriva terzo

Cominciamo dalla medaglia di bronzo. Una finale, detta finalina, con le due perdenti delle semifinali affrontarsi e, quindi, una sfida un po' diversa anche dal punto di vista dell'atteggiamento e della mentalità. C'è il rammarico per non essere riusciti ad arrivare all'atto finale, ma c'è comunque la possibilità di portarsi a casa una medaglia non scontata. E, poi, un ricco premio. Quello del 3° posto: chi vincerà la finalina conquisterà la bellezza di 28,5 milioni di dollari. Più i 1,5 milioni che la FIFA darà a tutte le Nazionali come contributo per i “costi di preparazione del Mondiale”. Anche la quarta classificata, per così dire, riceverà comunque un bel premio in denaro: 26,5 milioni di dollari che non sono mai da buttare.

31,5 milioni ai vice Campioni del mondo

E veniamo alla finalissima. A chi perde resta il rammarico per aver solo sfiorato la Coppa del mondo, ma ci sarà comunque un assegno destinato alla Federazione da 31,5 milioni di dollari. Un buon contributo per ripartire e per creare nuovi progetti.

43,5 milioni ai Campioni del mondo

E passiamo ai Campioni del mondo in carica. Per questa edizione del Mondiale 2022, chi vincerà la Coppa del Mondo si porterà a casa 43,5 milioni di dollari. Da aggiungere sempre il contributo da 1,5 milioni che viene riconosciuto a tutte le Federazioni delle Nazionali che hanno partecipato a questa fase finale. E c'è stato un incremento significativo rispetto alla precedente edizione in Russia, quando la Francia - che vinse il Mondiale - strappò un assegno da 38 milioni di dollari. 28 milioni alla Croazia seconda e 24 milioni al Belgio terzo.

I premi del Mondiale

Piazzamento Premio* Campioni del mondo 43,5 milioni 2a classificata 31,5 milioni 3a classificata 28,5 milioni 4a classificata 26,5 milioni

*da aggiungere ai 1,5 milioni che la FIFA riconosce a tutte le Federazioni per "costi di preparazione" del Mondiale

Quanto prenderanno i calciatori?

Dei 43,5 milioni di dollari che incasserà la Federcalcio 'vincente', non verranno tutti distribuiti ai giocatori presenti nella rosa. I 26 convocati dal ct alla vigilia del Mondiale. E non per forza ci sarà una distribuzione 'equa' dei premi. In questo caso dipenderà dagli accordi presi da ciascuna Federazione internamente. Ogni Nazionale ha previsto una certa modalità di ripartizione dei premi prima di partire per il Qatar.

