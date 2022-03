Belgio non sarà più in vetta alla classifica. I Diavoli Rossi perdono così la leadership dopo oltre tre anni, con la squadra di Roberto Martinez che si era issata al 1° posto nell'ottobre 2018 scavalcando la Francia Campione del Mondo. Leadership che però era stata già messa a rischio nelle ultime gare internazionali, Brasile di operare il famoso sorpasso atteso da tempo, grazie alle vittorie su Cile e Bolivia nelle È successo! Alla prossima 'pubblicazione' del ranking per Nazionali, ilnon sarà più in vetta alla classifica. Iperdono così la leadership dopo oltre tre anni, con la squadra di Roberto Martinez che si era issata al 1° posto nell'ottobre 2018 scavalcando laCampione del Mondo. Leadership che però era stata già messa a rischio nelle ultime gare internazionali, dopo le due sconfitte su due del Belgio in Nations League . Negli ultimi giorni è arrivata una vittoria per 3-0 sul Burkina Faso, ma anche il pareggio per 2-2 con l'Irlanda . Cosa che ha permesso aldi operare il famoso sorpasso atteso da tempo, grazie alle vittorie su Cile e Bolivia nelle ultime gare di qualificazione ai Mondiali

Belgio che scende così al secondo posto con 1827 punti, mentre il Brasile lo stacca portandosi in vetta con 1833 punti. Le due Nazioni mantengono ancora un certo margine sulle inseguitrici, con Francia 3a a 1790 punti, Argentina 4a a 1765 punti. Italia che resta invece sesta, per ora, a quota 1723 punti. C'è un altro sorpasso in top 10, con i Paesi Bassi che scavalcano la Danimarca al 9° posto.

La classifica aggiornata

Nazione Punti* 1. BRASILE 1833 2. Belgio 1827 3. Francia 1790 4. Argentina 1765 5. Inghilterra 1762 6. ITALIA 1723 7. Spagna 1709 8. Portogallo 1675 9. Paesi Bassi 1659 10. Danimarca 1654

*Calcolato con l'algoritmo "Elo" con formula P=Pprecedenti+I*(W-We)

fuori dalla top 10 vista la sua assenza ai Mondiali del Qatar (prima fascia nei sorteggi delle manifestazioni internazionali. Il rischio di crollare è davvero probabile e, in questo, sarà importante vincere più partite possibili nella prossima Nations League. Italia, come detto, per ora sesta, ma con la possibilità di finirevista la sua assenza ai Mondiali del Qatar ( tutte le qualificate ). E, come abbiamo visto, l'essere in top 10 è molto importante visto che ti garantisce la possibilità di essere indelle manifestazioni internazionali. Il rischio di crollare è davvero probabile e, in questo, sarà importante vincere più partite possibili nella prossima Nations League.

Mancini: "Vogliamo tornare alle Final Four"

