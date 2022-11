Raphinha, che ha difeso il compagno La vittoria sulla Serbia (2-0) all’esordio non ha contribuito a distendere l’ambiente attorno alla Seleçao. Ne sa qualcosa, che ha difeso il compagno Neymar con un messaggio polemico sulle sue Instagram Stories. Neymar ( lesione alla caviglia ) è andato a terra dopo un duro contrasto con Milenkovic sul finale di gara. O’Ney è tornato in panchina in lacrime, mentre la sua caviglia si gonfiava a dismisura. I medici hanno poi confermato la lesione, che costringerà il brasiliano a saltare le ultime due gare della fase a gironi.

Travolto da un’ondata di speculazione dopo la sua uscita dal campo, Neymar non ha passato dei giorni facili. La sofferenza del giocatore si è dunque riversata sul resto della squadra, e Raphinha ha reagito sui social: “I tifosi dell’Argentina trattano Messi come se fosse un Dio. I tifosi del Portogallo trattano Cristiano Ronaldo Come un Re. I tifosi brasiliani sperano che Neymar si rompa una gamba”, ha scritto il giocatore del Barcellona sulle sue Instagram stories. “É triste, il maggior errore della carriera di Neymar è essere nato in Brasile, questo Paese non merita il suo talento ed il suo calcio”, ha concluso polemicamente. Un attacco verso tifosi e media brasiliani, che non hanno dato tregua a Neymar in questo periodo difficile.

