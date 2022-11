Mondiale nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pecunia non olet: come se il Paris Saint-Qatar giocasse su Marte. Senza l’Italia, è una lobby esclusiva. Le edizioni in archivio sono già ventuno, e non più di otto le nazioni che ne decorano la bacheca: Brasile 5, Germania e Italia 4, Argentina, Francia e Uruguay 2, Inghilterra e Spagna 1. Dal 1978, anno in cui si affacciò l’Argentina di Mario Kempes, si sono registrati appena due «intrusi»: la Francia di Zinedine Zidane nel 1998 e la Spagna delle «sartine» nel 2010. Ilnel posto sbagliato al momento sbagliato. Pecunia non olet:. Senza l’Italia, fuori per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018, e per la terza in assoluto, dopo Svezia 1958. La Coppa del Mondo, che fino al 1970 era intitolata a Jules Rimet,. Le edizioni in archivio sono già ventuno, e non più di otto le nazioni che ne decorano la bacheca: Brasile 5, Germania e Italia 4, Argentina, Francia e Uruguay 2, Inghilterra e Spagna 1. Dal 1978, anno in cui si affacciò l’Argentina di Mario Kempes, si sono registrati appena due «intrusi»: la Francia di Zinedine Zidane nel 1998 e la Spagna delle «sartine» nel 2010.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

Messi: "L'Argentina non è favorita, 3 Nazionali sono superiori..."

Leo Messi, 35 compiuti, e Cristiano Ronaldo, 38 a febbraio. La pulce vi arriva da pascià, Non sempre vince la squadra più forte. Perché allora quasi sempre toccherebbe al Brasile. Talvolta vince la rosa più forte per un mese, quel mese lì. Come l’Italia del 1982 e del 2006. gli scabrosi paragoni con Diego Maradona e gli imbarazzanti dislivelli di rendimento fra Barcellona e «Seleccion». Aver strappato la Coppa America del 2021 proprio al Brasile, e per giunta al Maracanà di Rio, è stato lo snodo. Magari non basterà, ma il gol di Angel Di Maria ha scandito un prima e un dopo. Occhio, dunque. Sarà l’ultimo tango di, 35 compiuti, e, 38 a febbraio. La pulce vi arriva da pascià, Cierre in maniera isterica e proterva , cancellato dal Manchester United. Senza se e senza alibi.. Perché allora quasi sempre toccherebbe al Brasile. Talvolta vince la rosa più forte per un mese, quel mese lì. Come l’Italia del 1982 e del 2006. La mia favorita è l’Argentina di Messi . Più solida, più matura, con un «padrone» finalmente evaso dalla prigione dentro la quale lo avevano relegato». Aver strappato la Coppa America del 2021 proprio al Brasile, e per giunta al Maracanà di Rio, è stato lo snodo. Magari non basterà, ma il gol di Angel Di Maria ha scandito un prima e un dopo. Occhio, dunque.

Messi: "Giocare fino a 40 anni? No, ma resterò nel calcio"

Poi il Brasile di Neymar, di Gabriel Jesus e della Maginot juventina (Danilo, Bremer, Alex Sandro). Capace di tutto, secondo tradizione: di scalare in dribbling l’Everest e di precipitare da una collinetta. Dal Maracanazo del 1950 alla vergogna tedesca del 2014 (1-7, addirittura) la tendenza al «suicidio» ne accompagna la storia e, spesso, ne incrina lo spirito. Quindi la Francia regina di Mosca. La Francia di Kylian Mbappé e Karim Benzema, fresco Pallone d’oro. A Didier Deschamps mancherà mezzo centrocampo: N’Golo Kanté e Paul Pogba. Allarma il problema, mentale, delle improvvise e stordenti fughe che ogni tanto, invece di liberarla, la fregano: penso alla Svizzera dell’ultimo Europeo.

Da Bellingham a Rodrygo: i 10 giovani talenti da tenere d'occhio in Qatar

Più distanti, ma non troppo, Germania, Belgio (eterno incompiuto: esplode o implode), Spagna e Portogallo (vedi alla voce Cristiano). Hans-Dieter Flick e Luis Enrique sono a caccia di gol: il gioco può molto, non tutto. Ammesso che tali vadano considerate, le sorprese potrebbero giungere dall’Inghilterra e dall’Uruguay: dagli inglesi, perché non più barcollanti a primavera ma ardenti e frementi nel pieno del calendario. Gli uruguagi, se riusciranno a fondere due generazioni: da Oscar Washington Tabarez, il maestro, a Diego Alonso, l’allievo. E, in campo, la cucciolata dei Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Darwin Nunez con la tribù dei Luis Suarez ed Edinson Cavani.

Van Gaal, bando alla scaramanzia: "L'Olanda sarà campione"

La Croazia vice campione di Luka Modric e la Danimarca di Christian Eriksen sono i miei jolly. Non credo nella Polonia e nella Serbia. Non mi convince fino in fondo l’Olanda, anche se Louis Van Gaal privilegia l’etica (del risultato) alle etichette. Camerun, Ghana, Marocco, Senegal e Tunisia sono i vagoni di un «treno» africano che neppure stavolta, temo, arriverà in orario (per una semifinale, almeno). Australia, Galles, Corea del Sud, Giappone, Messico, Stati Uniti, Svizzera appartengono alla fascia delle mine vaganti. Il destino di Arabia Saudita, Canada, Costa Rica, Ecuador, Iran e Qatar sembra scritto sulla sabbia del deserto: e non è una metafora. Come capo-cannoniere ne butto lì due: Benzema e Harry Kane. Fra i giovani, il centrocampista Jude Bellingham (classe 2003), Borussia Dortmund ed England, e Rafael Leao (1999), Milan e Portogallo. E’ il primo Mondiale in un Paese arabo, il primo in autunno (per noi europei), il primo a metà stagione in uno scatolone zeppo di soldi e sporco di scandali. Il mistero dell’inedito solca le analisi e condiziona i pronostici. Vivere alla giornata, altro non resta.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Mané e Nkunku: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06