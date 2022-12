la novità, clamorosa, coinvolge il Marocco, primo Paese dell'Africa a raggiungerle. Dal mio podio è scomparso il Brasile, fedele ai «tradimenti». Resistono l'Argentina, prima della griglia, e la Francia, terza. È un Mondiale di livello medio, spruzzato di risultati sorprendenti. Belgio, Germania e Uruguay già fuori nella fase a gironi; Luka Modric in lizza con quattro pareggi e una vittoria; Argentina-Croazia sarà una sfida esclusivamente sportiva; Marocco-Francia, anche (e soprattutto) politica, perché il passato non passa mai. Nell'edizione russa del 2018 le semifinali furono Croazia-Inghilterra e Francia-Belgio. In Qatar saranno: martedì 13 dicembre alle 20, Argentina-Croazia ; mercoledì 14, sempre alle 20, Francia-Marocco . Se per i bleus, detentori del titolo, e i «nipoti» di Zvone Boban, vice campioni, si tratta del bis, e per i sudamericani di un ritorno (dal 2014),. Dal mio podio è scomparso il Brasile, fedele ai «tradimenti». Resistono l'Argentina, prima della griglia, e la Francia, terza.. Belgio, Germania e Uruguay già fuori nella fase a gironi; Luka Modric in lizza con quattro pareggi e una vittoria; Cristiano Ronaldo ghigliottinato dopo un ventennio di regno; Neymar in ginocchio e in lacrime. Occhio, dunque, ai pronostici facili. Dalle tracce emergono indizi netti:

i signori del gol: Kylian Mbappé 5, Leo Messi e Olivier Giroud 4. A 35 anni, la Pulce sa che è l'ultimo tram. Cierre lo ha perso, lui è in piena corsa. Sta tenendo su di peso le scricchiolanti impalcature di una squadra corretta - dentro Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister - ma non ancora compiuta. È nervoso, come hanno dimostrato le rozze scaramucce post Olanda, sente il peso del momento. Lionel Scaloni ne scruta, inquieto, il genio stizzito. Potrebbe dargli una mano Lautaro Martinez, riemerso dalle nebbie di un avvio disastroso. Sono rimasti in ballo.

Lo comanda Modric, lo innervano Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic. Senza trascurare l'eretismo podistico di Ivan Perisic. La Maginot ruota attorno alla maschera del ventenne Josko Gvardiol. I croati hanno macinato Giappone e Brasile ai rigori, la loro passione. A Zlatko Dalic, in compenso, manca il centravanti: un tipo alla Davor Suker o alla Mario Mandzukic. Il gollonzo «brasiliano» di Bruno Petkovic sembra quasi un cerotto del destino. La forza è il centrocampo: tecnico, creativo, solido. Vedo favorito Messi, o la va o la spacca

non si può non scegliere la Francia. A patto che faccia tesoro dei triboli «inglesi» e della «carezza» del rigore fallito da Harry Kane . Può contare su un fenomeno (Mbappé), su un «nove» vecchia maniera (Giroud) e su un rifinitore della classe di Antoine Griezmann. La fase difensiva ogni tanto si concede spericolate sieste. Fatica, talvolta, a sprigionare l'intera potenza di fuoco, toccherà a Didier Deschamps disciplinarne l'impiego e la gittata.

Il Marocco è ormai un caso trans-nazionale. Adottato dal mondo, guarda alla Francia come a un'anziana e bisbetica matrigna. Walid Regragui gli ha dato un assetto, non solo un'anima. Gioca con tutto e con tutti, il Marocco, bardo di un continente. E, dettaglio non marginale, vanta il bunker più blindato del torneo. Un gol, uno solo, al passivo: e, per giunta, su autorete. Da mina vagante a padrone del gruppo (0-0 con la Croazia, 2-0 al Belgio, 2-1 al Canada). E quindi: negli ottavi 0-0 con la Spagna, poi regolata ai penalty; nei quarti 1-0 al Portogallo del «fu» Cristiano.

Confesso di averne sottovalutato la fierezza e le risorse. Il terzino-fionda Achraf Hakimi (in attesa del sodale Mbappé); il lucchetto mobile Sofyan Amrabat; il visionario Azzedine Ounahi; il fantasista Hakim Ziyech; il dribblatore Sofiane Boufal; il traliccio Youssef En-Nesyri . E, dietro, capitan Romain Saïss.

Un cenno a parte meritano i portieri: Emiliano Martinez, Dominik Livakovic, Hugo Lloris e, ça va sans dire, Yassine Bounou. I quattro moschettieri. Spesso li releghiamo in piccionaia, ma in un Mondiale di episodi i loro guanti possono spostare la storia.

