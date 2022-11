Kalidou Koulibaly ha messo il suo marchio sulla qualificazione del Senegal agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022: il suo gol al minuto 70 ha permesso alla formazione africana "A causa delle frane ci sono stati molti morti. A Ischia e ai suoi abitanti, per dare loro forza in questo momento così difficile voglio dedicare questo gol". ha messo il suo marchio sulla qualificazione del Senegal agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022: il suo gol al minuto 70 ha permesso alla formazione africana di avere la meglio sull'Ecuador (2-1) e di staccare il pass per il turno successivo. Un gol condito da una dedica speciale:

Queste le parole pronunciate da Koulibaly sono arrivate dalla conferenza stampa post-partita. Il capitano del Senegal ha ancora molto a cuore le sorti di una terra in cui ha vissuto tanti anni di carriera, ai tempi del Napoli.

Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così"

Un bel gruppo

"Sono davvero felice, è un momento emozionante. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile contro un'ottima squadra, abbiamo lottato con grande determinazione per ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Adesso pensiamo alla prossima gara. Siamo un bel gruppo, con tanti giovani interessanti. Oggi siamo davvero felici".

Un pensiero a Papa Bouba Diop

"Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mane per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia".

