La Svizzera è squadra tosta da battere. Ahinoi lo sappiamo bene. La nazionale di Murat Yakin si conferma formazione ostica, batte la Serbia e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà il Portogallo . Gli elvetici vincono 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e dominata dagli attacchi. Shaqiri sblocca subito, Mitrovic e Vlahovic ribaltano la situazione (in entrambi i casi errore di Freuler), Embolo pareggia e proprio Freuler fissa il punteggio sul 3-2. Serbia tradita da una fase difensiva non all'altezza: il tanto talento davanti non basta. Nel finale la Svizzera, dopo il vantaggio del Camerun sul Brasile , assapora l'idea di chiudere al primo posto. CR7 e compagni dovranno fare attenzione: questa Svizzera, zitta zitta, è sempre lì.