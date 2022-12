Serbia-Svizzera, match valido per la terza giornata di Qatar 2022 nel gruppo G dei Mondiali, termina con il punteggio di 2-3 . A segno Shaqiri, Mitrovic, Vlahovic, Embolo e Freuler. In virtù di questo risultato, gli elvetici raggiungono il Portogallo agli ottavi di finale. Di seguito, vediamo le pagelle della sfida.

Le pagelle della Serbia

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Difficile fare qualcosa in occasione dei gol della Svizzera. Quando può, interviene bene.

Milos VELJKOVIC 5 – Distratto e spesso nella posizione sbagliata, non in linea con i compagni. Un mezzo disastro, viene sostituito dopo il tris della Svizzera. (Dal 55' Nemanja GUDELJ 5,5 - Nervosissimo: non gioca con attenzione).

Nikola MILENKOVIC 5,5 – Ha una buona occasione di testa in avvio, dietro non è sempre preciso. Nel finale viene alle mani con Xhaka.

Strahinja PAVLOVIC 5,5 – Tutto e il contrario di tutto. Alterna grandi giocate a errori.

Andrija ZIVKOVIC 5 – A inizio partita colpisce un palo clamoroso, poi si perde: fatica a trovare la posizione ed è impreciso. (Dal 78' Nemanja RADONJIC S.V.)

Sasa LUKIC 5,5 – Tocca pochissimi palloni, di fatto non si vede mai.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 – Partita complicata per il laziale. Di fatto è l'anello di congiunzione tra l'attacco e la difesa, l'unico in grado di legare i due reparti spaccati. Deve fare tantissimo lavoro per reggere. Non contento del cambio. (Dal 67' Nemanja MAKSIMOVIC 6,5 - Entra bene, fa valere la sua freschezza in mezzo al campo).

Filip KOSTIC 6 – Nei primi minuti si gioca stabilmente dalla sua parte, crea pericoli. Sempre un riferimento per i suoi, anche se non è sempre preciso.

Dusan TADIC 6 – Primo tempo da maestro: qualità e assist, ma anche un lavoro in fase di interdizione. Nel secondo tempo si vede pochissimo. (Dal 78' Filip DJURICIC S.V.)

Aleksandar MITROVIC 6,5 – Segna un grandissimo gol per il momentaneo pareggio della Serbia. Fa valere il suo peso davanti.

Dusan VLAHOVIC 6.5 – Di fatto segna al primo pallone, gol pesantissimo perché dà ai suoi il momentaneo vantaggio. La sua partita termina poco dopo l'intervallo. (Dal 55' Luka JOVIC 6 - Prova a incidere, ma non riesce).

All. Dragan STOJKOVIC 5 – Tantissimo talento davanti ma nessuna idea di organizzazione dietro: impossibile fare strada così.

Embolo esulta dopo il gol. Getty Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Svizzera

Gregor KOBEL 6,5 – Anche lui può pochissimo sui gol, per il resto è attento.

Silvan WIDMER 6 – Nei primi minuti di partita fa un po' fatica a tenere Kostic, in qualche modo regge e poi si scioglie. Bello l'assist per il 2-2 di Embolo.

Manuel AKANJI 5,5 – Ha qualche responsabilità sul gol di Mitrovic: parte in ritardo.

Fabian SCHAR 6 – Bada poco alla forma, i suoi interventi sono spesso efficaci.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 – Sulla sinistra sfonda sempre, sfruttando il buco lasciato dalla Serbia. Pesca i compagni con grande qualità.

Djibril SOW 7 – Grandissimo altruismo nell'occasione dei primi due gol della Svizzera: passaggi precisi e decisivi. Grande intelligenza. (Dal 68' Edmilson FERNANDES 6 - Aggiunge gamba al centrocampo per il delicato finale).

Remo FREULER 5,5 – Una partita a due volti. Pessimi palloni persi in occasione dei due gol della Serbia ma rete pesantissima per il 3-2. Fa e disfa.

Granit XHAKA 6,5 – Grande lavoro in fase di interdizione: preziosissimo, come sempre.

Xherdan SHAQIRI 7,5 – L'uomo più atteso, fischiato dal pubblico serbo e decisivo: gol del momentaneo 1-0 e grande palla per il taglio di Vargas per il 3-2. (Dal 69' Denis ZAKARIA 6 - Buon contributo alla casa).

Breel EMBOLO 7 – Potrebbe essere più preciso sotto porta, ma il suo è un lavoro a 360° davanti: preziosissimo. (Dal 90' Noah OKAFOR S.V.)

Ruben VARGAS 7 – Che meraviglia il colpo di tacco in occasione del 3-2 di Freuler. Grandissima qualità, non solo in quella decisiva giocata. (Dal 83' Christian FASSNACHT S.V.)

All. Murat YAKIN 7 – Una squadra bella e tosta: questa Svizzera ormai non stupisce più. E chissà che non possa dare del filo da torcere al Portogallo.

