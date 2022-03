sorteggio per il Mondiale 2022 in Qatar. L'evento è in programma venerdì 1 aprile nella città di Doha e, in attesa la composizione di tutti i gironi con le squadre divise in quattro fasce, in base al Si avvicina la data delin. L'evento è in programmanella città die, in attesa dell'elenco completo delle squadre, saranno 32 le Nazionali che parteciperanno. Dal 2026, data della prossima Coppa del Mondo, le rappresentative diventeranno addirittura 48. Durante il sorteggio, conosceremocon le squadre divise in quattro fasce, in base al Ranking Fifa.

Portogallo di CR7 che, dopo il brivido playoff, ha battuto la Turchia e la Macedonia del Nord ma anche la Polonia di Robert Lewandowski che ha superato la Svezia costringendo Zlatan Ibrahimovic alla resa. Dopo un buon girone, anche l'Italia si è sciolta come neve al sole cedendo in casa alla Macedonia del Nord e per la seconda volta consecutiva gli Azzurri non partiranno per la 'spedizione Mondiale', la prima volta è stata nel il muro svedese non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. Tra le Nazionali che giocheranno in Qatar troviamo ildiche, dopo il brivido playoff, ha battuto la Turchia e la Macedonia del Nord ma anche ladiche ha superato la Svezia costringendo Zlatan Ibrahimovic alla resa. Dopo un buon girone, anchesi è sciolta come neve al sole cedendo in casa alla Macedonia del Nord e per la seconda volta consecutiva gli Azzurri non partiranno per la '', la prima volta è stata nel 2017 quando, a San Siro, abbiamo sbattuto contronon riuscendo ad andare oltre lo 0-0.

Ad

QUANDO VEDERE IL SORTEGGIO

Mondiali Ventura: "La vittoria degli Europei ha solo mascherato i problemi" 13 ORE FA

La data del sorteggio per il Mondiale 2022 sarà venerdì 1 aprile e si terrà nella città di Doha, capitale del Qatar, dove si giocheranno parecchie partite del torneo. Il sorteggio inizierà alle 19 ora locale, l'equivalente delle 21 in Italia.

Tutte le Nazionali qualificate a Qatar 2022

Nazionale* Edizioni disputate** QATAR 0 GERMANIA 19 DANIMARCA 5 BRASILE 21 FRANCIA 15 BELGIO 13 CROAZIA 5 SPAGNA 15 SERBIA 12 INGHILTERRA 15 SVIZZERA 11 OLANDA 10 ARGENTINA 17 IRAN 5 COREA DEL SUD 10 GIAPPONE 6 ARABIA SAUDITA 5 ECUADOR 3 URUGUAY 13 CANADA 1 GHANA 3 SENEGAL 2 PORTOGALLO 7 POLONIA 8 TUNISIA 5 MAROCCO 5 CAMERUN 7 USA 10 MESSICO 16

*elenco aggiornato in ordine cronologico di qualificazione

**aggiornato ai Mondiali di Russia 2018

DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

I diritti televisivi del Mondiale 2022 in Qatar sono stati acquistati dalla Rai che trasmetterà, in chiaro, sorteggio e partite. In Tv, è prevista la copertura sia prima che dopo l'evento su Rai Sport 1 (canale 58 del Digitale Terrestre) mentre è possibile seguire il tutto in Streaming su Raiplay. Oltre alla Rai, anche la FIFA ha messo a disposizione i propri canali di comunicazione (soprattutto Youtube) per seguire il sorteggio.

Mancini: “Resto perché sono giovane. Voglio Europeo e Mondiale”

Mondiali Ranking: Belgio perde la vetta, l'Italia rischia la top 10 17 ORE FA