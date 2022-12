Brozovic è uscito malconcio durante il secondo tempo della sfida contro l'Argentina, che ha visto il successo flessore della coscia sinistra, lo stesso punto al quale si era infortunato in stagione a fine settembre. Questa volta, però, hanno fatto sapere dallo staff medico della Nazionale croata, nessun vero problema di natura muscolare. È stata solo una fitta ed è uscito per precauzione, considerando che la Croazia doveva pensare comunque al 3° posto (Inter è stata così rassicurata, ma Simone Inzaghi, sotto sotto, spera che il suo play non scenda in campo è uscito malconcio durante il secondo tempo della sfida contro l'Argentina, che ha visto il successo dell'Albiceleste contro la sua Croazia , rimediando una fitta al, lo stesso punto al quale si era infortunato in stagione a fine settembre. Questa volta, però, hanno fatto sapere dallo staff medico della Nazionale croata,di natura muscolare. È stata solo una fitta ed è uscito per precauzione, considerando che la Croazia doveva pensare comunque al 3° posto ( si guadagnano dei bei soldi ). L'è stata così rassicurata, ma, sotto sotto, spera che il suo play non scenda in campo alla prossima gara

La Croazia, infatti, nonostante sia stata eliminata in semifinale, sabato 17 si giocherà un posto sul podio contro la perdente della sfida Francia-Marocco. Per ora Dalic non si è sbilanciato, con il ct croato che ha dichiarato: “Brozovic? Ha sentitolo dolore al muscolo della coscia. Nella prossima partita giocherà solo chi sta bene”.

