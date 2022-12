Luis de la Fuente, che avrà il compito di risollevare la Roja dalla brutta caduta patita con l'eliminazione dai Mondiali in Qatar. La Spagna apre un nuovo capitolo della sua storia calcistica: esonerato il ct Luis Enrique il suo posto viene preso da, che avrà il compito di risollevare la Roja dalla brutta caduta patita con l'eliminazione dai Mondiali in Qatar.

Il nuovo tecnico viene dunque presentato alla stampa:

"Sono stato un calciatore professionista per quindici anni - ha ricordato a Las Rozas, presso la sede della federazione spagnola - Ho giocato tredici anni in prima divisione, ho vinto coppe, campionati, sono stato internazionale in tutte le categorie tranne con la prima squadra, sono dieci anni che lavoro in federazione. Questo è il bagaglio con cui mi presento. Voglio recuperare lo spirito del 2010 e il senso di appartenenza. Non mi servono 48 milioni di allenatori, ma 48 milioni di giocatori".

Se c'è qualcuno qui in Spagna che conosce presente e futuro del nostro calcio sono io. Ho la possibilità di scegliere qualsiasi calciatore, senza limiti di età, quindi non chiudo le porte a nessuno. Mi piacciono i giovani talenti, ma anche i veterani che ci hanno dato tanto e continuano a darci tanto.

E a proposito di giocatori, spuntano anche già dei nomi: "Sergio Ramos se sarà in buone condizioni, sarà convocato.Tutti i calciatori che sono in buone condizioni saranno selezionati. Sono contento che Busquets voglia continuare e ovviamente conto su di lui. È la storia del calcio non solo nel passato, ma anche nel presente e nel futuro".

Un pensiero, poi, al suo predecessone: "Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo ct ho accettato subito. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico con questa squadra. Sono un allenatore che dà libertà al giocatore all'interno di un equilibrio; mi piacciono i portieri tecnici che iniziano l'azione, ma prima di tutto deve parare. Non siamo legati a un modulo in particolare, ma pronti a cambiare quando servirà".

Riguardo a Luis Enrique, il presidente della RFEF Luis Rubiales ha assicurato che "non ha nulla a che fare con Twitch o i suoi tour in bicicletta", ma si doveva solo iniziare una nuova fase.

