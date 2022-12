Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna : l'ex allenatore di Barcellona, Roma e Celta Vigo è stato sollevato dall'incarico come si legge in una nota ufficiale della Federazione. La decisione dei vertici del calcio spagnolo è arrivata due giorni dopo la clamorosa eliminazione delle Furie Rosse agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar per mano del Marocco : si era insediato alla guida della Nazionale nell'estate 2018 a seguito delle dimissioni del ct ad interim Fernando Hierro dopo il fallimento ai Mondiali di Russia 2018 ed era stato costretto a lasciare l'incarico per alcuni mesi - da giugno a novembre 2019 - per rimanere vicino alla figlia Xana, poi scomparsa per un male incurabile a soli 9 anni. In quel periodo aveva ceduto il posto al vice Roberto Moreno. Tra i possibili sostituti di Luis Enrique alla guida della Nazionale, la pista più concreta sembra essere quella che conduce a