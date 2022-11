Ad

Mondiali E' il Mondiale dei maxi recuperi ma il tempo effettivo non aumenta 22/11/2022 ALLE 10:56

LUIS ENRIQUE: "Non chiedo di non farlo, mi aspetto solo il buon senso"

Il CT della Spagna non ha ignorato la domanda della chat e si è espresso così: "Vietarlo? E' ridicolo. E' qualcosa che considero del tutto normale. Se sei ad un'orgia la sera prima di una partita, ovviamente non è l'ideale. Ma quando sono un allenatore di club, i giocatori sono a casa la sera prima della partita e questa cosa non mi preoccupa affatto". Ha poi approfondito la sua tesi: "A me non importa niente se i calciatori fanno sesso o no. Se lo fanno allora è perché ne hanno bisogno e vogliono. Ma ripeto, con buon senso! Ognuno con il proprio partner. E' normale. Quando ero un giocatore se ero a casa prima di una partita, con mia moglie mi sono dato da fare"

FERRAN TORRES E MAXI RECUPERI

Nello stesso streaming, Luis Enrique ha risposto pure a chi gli ha chiesto chi sia il giocatore che per la sua Spagna è il più rappresentativo in campo e che sente più vicino a sé. Scherzando, ha fatto il nome di Ferran Torres, senza esitare. "Domanda molto facile, è il signor Ferran Torres, altrimenti mia figlia mi prende e mi taglia la testa!", ha detto il CT della Roja. L'autore della doppietta contro la Costa Rica è fidanzato da anni con la figlia dell'allenatore. Infine, ha detto la sua anche sui tanto discussi maxi recuperi, una delle novità dei Mondiali 2022: "Mi piacciono, anche se in una partita come quella contro la Costa Rica, con un risultato così acquisito, a nessuna delle due squadre è piaciuto giocare sette minuti in più".

