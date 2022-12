Luis Enrique ha lasciato il Mondiale e la panchina della nazionale spagnola, ma non ha abbandonato il suo consueto appuntamento su Twitch. L'ex ct della Spagna, esonerato dopo In poche oreha lasciato il Mondiale e la panchina della nazionale spagnola, ma non ha abbandonato il suo consueto appuntamento su Twitch. L'ex ct della Spagna, esonerato dopo l'eliminazione della Roja contro il Marocco agli ottavi di finale, rompe il silenzio sulla piattaforma di streaming che lo ha avvicinato negli scorsi giorni a milioni di tifosi spagnoli e non. Lucho ha parlato del suo futuro, oltre a dare un pronostico su chi vincerà il Mondiale. Nelle scorse puntate peraltro, Luis Enrique aveva annunciato che il ricavato delle sue dirette Twitch sarebbe stato devoluto a una Fondazione che aiuta bambini malati di cancro.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé-Giroud vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

Luis Enrique sulle critiche

"Dico sempre ai giocatori che devono apprezzare che chi li critica li ammira. Decidono di sfogarsi dietro uno schermo. Quella persona ti ammira, ma non sa il danno che ti sta facendo"

Pronostico Mondiale

"Non voglio ripetere Francia-Croazia. Sarebbe bello se vincesse il Marocco. Sento che abbiamo perso un'ottima opportunità perché il gruppo era molto buono. Guardo le semifinaliste e non vedo niente di meglio di noi. Sto molto male per i giocatori. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di convincere i giocatori che c'era una reale possibilità di vittoria finale. Nella prima fase eravamo a un buon livello. Contro il Marocco è stato difficile per noi segnare. Sono io il responsabile".

Sul futuro

"Voglio allenare, ho voglia di entrare in una società e poter sviluppare con maggiore finezza e precisione ciò che non sono riuscito a fare in nazionale".

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37