Neymar può tirare un sospiro di sollievo in un periodo parecchio delicato: dopo è stato assolto nel processo per frode e corruzione che lo vedeva indagato assieme al padre, alla madre, l'ex presidente del Santos Odilio Rodrigues e gli ex dirigenti del Barcellona Sandro Rosell e Josep Bartomeu. può tirare un sospiro di sollievo in un periodo parecchio delicato: dopo l'eliminazione del suo Brasile ai quarti di finale contro la Croazia e le polemiche sollevatesi sul suo conto sin dall'avvio del torneo, dalla Spagna arriva un annuncio importante. Il giocatore brasiliano, attualmente in forza al Paris Saint-Germain,che lo vedeva indagato assieme al padre, alla madre, l'ex presidente del Santos Odilio Rodrigues e gli ex dirigenti del Barcellona Sandro Rosell e Josep Bartomeu.

Neymar, PSG Credit Foto Getty Images

Ad

La battaglia legale col fondo d'investimento brasiliano

Mondiali Bounou, Livakovic, Martinez e Lloris: la Coppa dei portieri eroi 2 ORE FA

Il Tribunale di Barcellona ha fatto cadere le accuse sostenute dai rappresentanti del fondo brasiliano Dis che nel 2013 deteneva il 40% dei diritti del giocatore. Secondo l'accusa, Neymar e il resto degli imputati avrebbero occultato la reale cifra del trasferimento dal Santos al Barcellona avvenuto proprio nel 2013 per evitare di pagare la percentuale che spettava di diritto al fondo d'investimento brasiliano.

Quest'ultimo, secondo quanto riportato dagli avvocati, avrebbe incassato la percentuale solo su un totale di 17 milioni, la cifra che inzialmente si pensava rappresentasse il reale costo del trasferimento. In seguito, si è scoperto che la transazione tra Santos e Barcellona ammontava a ben 82 milioni di euro.

I legali del gruppo Dis avevano perciò presentato una richiesta di 5 anni di reclusione per Neymar, poi scesa a due anni e mezzo dopo che i pubblici ministeri spagnoli avevano fatto cadere tutte le accuse. Da lì la sconfitta inevitabile per il fondo brasiliano: il Tribunale ha affermato che "non è stato dimostrato che ci sia stato un contratto falso o che si sia voluto danneggiare il gruppo Dis".

Assolti tutti dunque, compresi la famiglia del brasiliano e gli ex dirigenti di Santos e Barcellona.

Neymar, tunnel da Messi in allenamento: i compagni lo prendono in giro