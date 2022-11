Gli uomini di Yakin rispettano la tradizione e non falliscono all'esordio. Gli elvetici, infatti, erano imbattuti al debutto da 5 edizioni ed hanno prolungato la striscia. E' la solita Svizzera, potremmo dire. Una squadra che è sempre meglio non incontrare, e lo sa bene la nostra povera Italia. A Xhaka e compagni è bastata una prestazione sufficiente per strappare tre punti d'oro e lanciare un segnale forte a Serbia e Brasile e a chi indica queste due come principali favorite per il passaggio del turno. Ci sono anche loro, senza paura di nessuno. Per il Camerun invece è una batosta. Per come è maturato questo ko e per la situazione in cui si trovano ora. E' innegabile che la strada sia in salita per i Leoni Indomabili: saranno costretti ad un'impresa per raggiungere gli ottavi di finale, che mancano da Italia '90.

Il tabellino del match

SVIZZERA-CAMERUN 1-0

SVIZZERA (4-2-3-1) - Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90' Comert); Freuler, Xhaka; Shaqiri (71' Okafor), Sow (71' Frei), Vargas (81' Rieder); Embolo (72' Seferovic). Ct. Yakin.

CAMERUN (4-3-3) - Onana; Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla (69' Ondoua), Gouet; Mbeumo (81' Ngamaleu), Choupo-Moting (74' Aboubakar), Toko Ekambi (75' N'Koudou). Ct. Song

ARBITRO: Facundo Tello (Argentina).

GOL: 48' Embolo (S).

ASSIST: Shakiri (S, 1-0).

AMMONITI: Elvedi, Akanji (S), Fai (C).

NOTE - Recupero 2'+6'.

Cronaca in 5 momenti

10’ - CHANCE PER IL CAMERUN! Mbeumo servito sulla fascia sinistra, tira e Sommer respinge. Sulla ribattuta arriva Toko Ekambi che spreca tutto. Spara alto da dentro l'area!

45’+1’ - ENORME OCCASIONE PER AKANJI! Acuto della Svizzera da calcio d'angolo. Il difensore elvetico vicino al gol con un colpo di testa, il pallone scorre vicino al palo alla sinistra di Onana. Trema il Camerun.

48' - GOL! EMBOLO! 1-0! Azione corale della Svizzera, Freuler apre sulla fascia e trova Shaqiri che serve con precisione Embolo al centro dell'area con una palla rasoterra. Il numero 7 non ha problemi a trafiggere Onana. Difesa del Camerun addormentata, tante responsabilità per N'Koulou.

57' - GRANDE AZIONE DI CHOUPO-MOTING! Serpentina dentro l'area del capitano del Camerun. A tu per tu con il portiere però, Sommer risponde presente. E salva il risultato.

66' - ONANA RISPONDE A VARGAS! Azione molto simile a quella del gol del vantaggio. Difesa ancora immobile. Il numero 17 tira, che parata del portiere dell'Inter!

Migliore e peggiore

Il migliore: Breel EMBOLO - Gioca fin dai primi minuti con grande determinazione e a inizio ripresa sblocca il match con una fucilata di destro da due passi che non dà scampo a Onana. Camerunese di nascita, esulta con moderazione.

Il peggiore: Nicolas NKOULOU - Completamente assente in occasione del gol di Embolo, uno svarione che costa carissimo ai Leoni Indomabili.

