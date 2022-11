Svizzera-Camerun, match valido per la prima giornata del Girone G dei Mondiali di Qatar 2022 , si è concluso con la vittoria per 1-0 della Nazionale elvetica allenata da Yakin: decisivo un gol di Embolo a inizio secondo tempo. La partita, disputata all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah, è stata diretta dall'arbitro argentino Facundo Tello. Grazie a questo successo la Svizzera si porta momentaneamente da sola al comando della classifica con 3 punti in attesa di conoscere il risultato di Brasile-Serbia . Di seguito le pagelle dei protagonisti per capire meglio l'andamento del match.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle della Svizzera

Yann SOMMER 6,5 - Almeno un paio di parate non banali su Hongla e Choupo-Moting, attento anche nelle uscite.

Silvan WIDMER 6,5 - Sulla destra è molto intraprendente, fondamentale anche in fase difensiva soprattutto per una diagonale a fine primo tempo che vale quasi come un gol.

Nico ELVEDI 6 - Non sempre a suo agio contro Choupo-Moting: bravo a non farsi condizionare dal giallo rimediato a metà ripresa.

Manuel AKANJI 6 - Vicino al gol con un'incornata che finisce a lato di pochissimo. Dietro concede pochissimo, buona prova.

Ricardo RODRIGUEZ 6 - Si limita a svolgere il compito in modo diligente, senza strafare. Bloccato sulla linea difensiva.

dal 90' Eray COMERT s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Remo FREULER 6,5 - Partita di sostanza e di pensiero in mezzo al campo, ha il merito di far partire l'azione dell'1-0 con una saggia apertura.

Granit XHAKA 6,5 - Quantità e fosforo al servizio della squadra, solito lavoro prezioso di raccordo tra i reparti soprattutto nella ripresa.

Mohameth SOW 6 - Buona fisicità, anche se si vede solo a strappi e non riesce a incidere.

dal 72' Fabian FREI 6 - Entra e contribuisce a tenere la squadra corta nei minuti finali.

Ruben VARGAS 6 - Cambia spesso posizione per non dare riferimenti, sfiora il gol con una bordata di destro che mette a dura prova i riflessi di Onana.

dall'81' Fabian RIEDER s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Xherdan SHAQIRI 6 - Invisibile nel primo tempo, si accende a inizio ripresa confezionando un assist al bacio per il gol di Embolo.

dal 72' Noah OKAFOR 6 - Gestisce con sapienza i pochi palloni che gli capitano nell'ultimo quarto d'ora.

Breel EMBOLO 7 - Gioca fin dai primi minuti con grande determinazione e a inizio ripresa sblocca il match con una fucilata di destro da due passi che non dà scampo a Onana. Camerunese di nascita, esulta con moderazione.

dal 72' Haris SEFEROVIC 6 - Riesce a procurarsi una golosa palla gol nel recupero, ma il suo sinistro viene murato.

All.: Murat YAKIN 6,5 - Primo tempo così così, poi la Svizzera cresce, trova il gol a inizio ripresa e il Camerun viene neutralizzato. Tre punti pesantissimi in ottica qualificazione.

Djibril Sow ed Eric Maxim Choupo-Moting durante Svizzera-Camerun - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Camerun

André ONANA 6,5 - Sul gol di Embolo non può fare davvero nulla, evita il raddoppio con un grande riflesso sulla conclusione di Vargas.

Nicolas NKOULOU 5 - Completamente assente in occasione del gol di Embolo, uno svarione che costa carissimo ai Leoni Indomabili.

Collins FAI 5,5 - Si fa subito ammonire e ne risente: gioca col freno a mano tirato, si vede pochissimo.

Jean-Charles CASTELLETTO 6 - Sicuro negli interventi difensivi, gran chiusura nel primo tempo a evitare un gol già fatto. Provvidenziale anche nel recupero su Seferovic. Uno dei più brillanti dei suoi.

Nouhou TOLO 5,5 - Il gol di Embolo nasce dalla sua parte: timido e insicuro, spinge pochissimo.

Frank ANGUISSA - Nel primo tempo è uno dei più in palla, dirige le operazioni a metà campo con la solita sicurezza. Ripresa più complicata perché la squadra si allunga.

Samuel GOUET 6 - Bene nei primi 45 minuti di gioco, poi Freuler e Xhaka gli prendono le misure e sono dolori.

Martin HONGLA 5,5 - Vicino al gol nel primo tempo con una conclusione velenosa, poi si eclissa e Song lo sostituisce a metà secondo tempo.

dal 68' Gael ONDOUA 6 - Entra e fa densità in mezzo al campo. Il minimo sindacale, ma non sfigura.

Karl TOKO EKAMBI 5 - L'ero dello spareggio Mondiale contro l'Algeria stavolta tradisce: pronti, via e si divora una palla gol sparando alle stelle da due passi.

dal 74' Kevin NKOUDOU s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Eric Maxim CHOUPO-MOTING 6,5 - Col pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di creare qualcosa: meritava di rimanere in campo fino alla fine. Fa reparto da solo.

dal 74' Vincent ABOUBAKAR 5 - Entra male in partita e rischia anche di procurare un rigore con un rischioso tocco di mano in area.

Bryan MBEUMO 5,5 - Ficcante nelle ripartenze, si perde al momento di concludere in porta. Poco lucido.

dall'81' Nicolas NGAMALEU s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

All.: Rigobert SONG 5 - Primo tempo incoraggiante, ma dopo il gol di Embolo la luce si spegne. Non del tutto logica e comprensibile la scelta di sostituire Choupo-Moting nell'ultima parte di gara.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58