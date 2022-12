Il portiere della Juventus ha rivelato un simpatico dialogo avvenuto proprio con il fenomeno argentino durante gli istanti in cui il direttore di gara Makkelie era impegnato a rivedere l'episodio al VAR. "Ho scommesso 100 euro con Leo sull'assegnazione del rigore" spiega il portiere, che poi aggiunge "ero convinto non lo avrebbe fischiato". Una sicurezza, peraltro, condivisa da molti tifosi e addetti ai lavori rimasti spiazzati Una sconfitta indolore, visto il passaggio del turno di entrambe le squadre, con un curioso retroscena. Tra i protagonisti assoluti della sfida tra Argentina e Polonia c'è stato di sicuro Wojciech Szczesny, che ha neutralizzato a Lionel Messi un calcio di rigore, il secondo di questa sin qui strepitosa rassegna iridata avvenuto proprio con il fenomeno argentino durante gli istanti in cui il direttore di gara Makkelie era impegnato a rivedere l'episodio al VAR.spiega il portiere, che poi aggiunge. Una sicurezza, peraltro, condivisa da molti tifosi e addetti ai lavori rimasti spiazzati dall'ennesima discutibile decisione arbitrale di questa fase a gironi.

"Ho perso la scommessa" continua Szczesny "Non so se è permesso, forse mi sanzioneranno". Wojiciech ha poi concluso con tono molto sorridente: "Non pagherò Leo, ha già un sacco di soldi". Una divertente storia, con protagonisti due dei giocatori più in vista di questa edizione dei Mondiali. L'Argentina se la vedrà con l'Australia, mentre alla Polonia toccherà l'arduo compito di provare a eliminare la Francia: chissà che Szczesny non decida di coinvolgere anche Mbappé...

