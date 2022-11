Wojciech Szczesny è entrato nella storia dei Mondiali dopo il parato il rigore a Messi - Sono stato fortunato due volte, contro Arabia e stasera. Bello, momenti belli della carriera di un calciatore, il Mondiale è il massimo, momenti come questi sono bellissimi" ha commentato Szczesny nell'invervista post-partita alla Rai. "Ci vuole anche un po' di lavoro, ma per parare a Messi ci vuole anche fortuna". è entrato nella storia dei Mondiali dopo il match contro l'Argentina , risultando senza ombra di dubbio il migliore in campo della Polonia e nella fattispecie per aver il secondo in due partite , pochi giorni dopo aver incantato il saudita Al-Dawsari. È proprio il portiere bianconero ad aver trasportato sulle spalle la propria nazionale agli ottavi (prima volta negli ultimi 36 anni) dopo una soffertissima qualificazione. Unica certezza dei biancorossi della fase a gironi, seppure la selezione vanti un fuoriclasse come Lewandowski in attacco, il quale tuttavia ha avuto alti e bassi nelle prime tre partite del torneo. "" ha commentato Szczesny nell'invervista post-partita alla Rai. "".

Szczesny para un rigore a Messi in Polonia-Argentina - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Sulla Juventus: "Continuerò a dare tutto nonostante il caos"

Con il passaggio agli ottavi a far da cornice ad uno dei momenti di spicco della carriera del portiere - anche se, riprendendo le sue parole, "contro la Francia per provare a vincere dobbiamo fare di più" - una riflessione va anche alla sua Vecchia Signora, che in questo momento è finita nell'occhio del ciclone tra le dimissioni dell'intero Consiglio d'Amministrazione e nuovi sviluppi in merito all'inchiesta sui bilanci della società. "Dispiace tantissimo perché il presidente Agnelli è un grandissimo uomo - risponde Szczesny - ma la vita va avanti e noi daremo comunque tutto per la maglia nonostante il caos di questi giorni".

