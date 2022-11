Wojciech Szczesny, Uno dei protagonisti della vittoria della Polonia con l'Arabia Saudita nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar, insieme a Robert Lewandowski, è stato autore di una doppia parata su rigore : tiro di Al Dawsari, respinta del portiere, ribattuta di Al Buraik e e nuova respinta per il salvataggio definitivo della porta.

Raggiunto da gazzetta.it, l'estremo difensore della Polonia e della Juventus racconta i momenti vissuti durante la partita: "La seconda parata è stata molto più difficile e decisiva, anche se sventare un rigore al Mondiale è il massimo. Noi portieri non possiamo fare gol, ma i gol li facciamo così".

Anche in bianconero Szczesny si è distinto per le sue parate su tiri dal dischetto. Quanto merito c'è da parte del preparatore dei portieri Claudio Filippi:

Non posso dare tutti i crediti a Filippi (risata, ndr), anche se è molto bravo. Abbiamo trovato un metodo per fare l’analisi dei rigoristi, e ogni tanto li paro. Negli ultimi due anni la statistica è molto positiva, ci sono più rigori parati che subiti. Quindi qualcosa funziona all’interno della Juve.

Adesso, all'ultimo turno, arriva l'Argentina di Lionel Messi: Szczesny è pronto? "Si viene al Mondiale per confrontarsi con i più forti al mondo, e con tutto il rispetto per i giocatori dell’Arabia Saudita io mi voglio confrontare con i migliori. Pronto per parare un rigore anche a lui? Con lui sarà molto più difficile perché tira sia centrale, sia chiuso, sia aperto. Mi preparerò come sempre, sperando che non ci fischino più rigori contro come quello contro l’Arabia. Questo per me non era rigore".

