Karim Benzema non giocherà i Mondiali in Qatar. I riscontri arrivati dalla risonanza magnetica e dagli esami specifici ai quali l'attaccante della Francia si è immediatamente sottoposto dopo il problema al quadricipite della gamba sinistra accusato . I riscontri arrivati dalla risonanza magnetica e dagli esami specifici ai quali l'attaccante della Francia si è immediatamente sottoposto dopo il problema al quadricipite della gamba sinistra accusato durante la sessione di allenamento di questo pomeriggio , non lasciano spazio ai dubbi: il Pallone d'Oro, che fino a venerdì aveva svolto sedute differenziate, non potrà essere a disposizione del c.t. Didier Deschamps. La notizia del forfait definitivo è stata rilanciata nella tarda serata di sabato dai principali media oltralpe e poi confermata da un tweet della Federazione francese. I campioni del Mondo in carica avranno tempo fino a lunedì sera (24 ore prima dell'esordio ai gironi contro l'Australia) per convocare il sostituto dell'attaccante del Real Madrid. Il milanista Olivier Giroud è ora il principale candidato per una maglia da titolare.

Chi verrà convocato al posto di Benzema?

Per la convocazione dell'ultima ora i nomi papabili sono quelli di Moussa Diaby, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial e Martin Terrier. Per Deschamps si tratta dell'ennesima assenza pesante, dopo quelle di Kante, Pogba, Nkunku, Kimpembe e Maignan. Benzema aveva saltato il Mondiale del 2018 (vinto dalla Francia in finale contro la Croazia) per screzi con lo stesso Deschamps. Quella in Qatar sarà la prima Coppa del Mondo senza il Pallone d'Oro in carica da Argentina '78, quando Allan Simonsen (1977) non si qualificò con la Danimarca.

