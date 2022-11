In un Mondiale si sa che si deve combattere anche contro gli infortuni. Francia e Brasile, tra le big, sono state le squadre più penalizzate a livello di sfortuna. Quest’oggi Francia e Brasile, tra le big, sono state le squadre più penalizzate a livello di sfortuna. Quest’oggi tocca anche al Portogallo dover affrontare un’assenza importante in vista della prossima partita.

Il centrocampista del Paris Saint Germain Danilo Pereira, impiegato come difensore centrale nel match d’esordio con il Ghana, si è fratturato tre costole in allenamento.

Sicuramente non sarà a disposizione per Fernando Santos in vista dei due prossimi match del girone contro Uruguay e Corea del Sud, mentre possibile rivederlo in campo dagli ottavi.

