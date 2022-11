Lacrime (finte) color rosso sangue e la scritta "Iran" sulla fronte, accompagnata da un cuore verde, bianco e rosso, come la bandiera del Paese. Un diadema sui folti capelli rossi, la maglia della nazionale con il nome di Mahsa Amini e il numero 22: la sua età. Cosi,ha deciso di presenziare alla sfida tra Iran e Galles , vinta dai Leoni di Persia per 2-0 nella loro seconda partita del Mondiale di Qatar 2022 . Le telecamere dello stadio l'avevano individuata mentre, nel pre-gara, veniva proposto l'inno nazionale. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne , proseguono le proteste contro il regime da parte dei supporter della squadra di Queiroz, che ricordano nuovamente la giovane morta a settembre a seguito delle percosse subite dalla polizia religiosa, per aver indossato l'hijab in modo errato. Le forze di sicurezza locali hanno poi tolto la maglia dalle mani della tifosa e, a suo vicino di posto, una bandiera iraniana che riportava una scritta inneggiante alla libertà.