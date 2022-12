Durante il match degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud, ha fatto scalpore la danza accennata dal CT dei verdeoro Tite insieme ai suoi calciatori, dopo il gol del 3-0. Sono piovute anche delle critiche sul tecnico accusato di aver mancato di rispetto alla squadra avversaria. L'allenatore brasiliano è tornato sull'episodio in conferenza stampa.

"È nella cultura brasiliana quando si segna un gol. Non è mai una mancanza di rispetto. E continueremo a farlo a modo nostro perché non stiamo mancando di rispetto a nessuno".

Tite si commuove parlando di Pelé: "Che Dio lo benedica"

I giornalisti hanno chiesto a Tite il motivo che lo ha spinto a partecipare al comico ballo del piccione: "Per me è una connessione con la generazione giovane, ragazzi che potrebbero essere miei nipoti. Non è nelle mie corde apparire in copertina, questa è una cosa degli sportivi e non del corpo tecnico. Però sì, voglio partecipare ai momenti di allegria. Devo allenarmi di più, il collo è duro"

Ci attende un nuovo ballo contro la Croazia? Lo scopriremo domani pomeriggio, ma Tite ammette: "Imparare un ballo è difficile."

