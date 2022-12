Con qualsiasi risultato in questo Mondiale il CT Tite avrebbe lasciato la guida della Nazionale brasiliana. Lo aveva comunicato già un anno e mezzo fa e confermato all'inizio del cammino in Qatar. La sconfitta ai rigori con la Croazia non è l'epilogo felice che auspicava e lui non si nasconde nel post partita: "È una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso."

Tite: "La danza è connessione, i giocatori potrebbero essere i miei nipoti"

"Confermo che è la fine del ciclo" con queste parole Tite si congeda dai verdeoro. Il tecnico più longevo sulla panchina brasiliana, 6 anni e mezzo, per un'esperienza iniziata nel 2016.

2 finali di Copa America, una vinta nel 2016. Ancora una volta il suo Brasile si ferma ai quarti di finale del Mondiale. Nel 2018 fu il Belgio a porre fine al loro torneo, questa volta l'eliminazione è più inaspettata. Sembrava davvero l'annata giusta per sollevare la coppa del Mondo.

