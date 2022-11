abbiamo interpellato i nostri colleghi di Eurosport Inghilterra: anche secondo loro il depennamento di Tomori appare poco logico, mentre è decisamente più comprensibile l'esclusione di Fa discutere, e non poco, la decisione del ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, di escludere Fikayo Tomori dalla lista dei 26 convocati per la fase finale dei Mondiali in Qatar che scatterà domenica 20 novembre con il match inaugurale tra la Nazionale padrona di casa e l'Ecuador. Il difensore centrale del Milan, che compirà 25 anni il prossimo 19 dicembre, vanta solo 3 presenze con la maglia della Nazionale inglese e - nonostante sia indiscutibilmente uno dei punti di forza dei rossoneri di Pioli - non ha conquistato la fiducia del commissario tecnico. Per capire le ragioni della decisione di Southgate,: anche secondo loro il depennamento di Tomori appare poco logico, mentre è decisamente più comprensibile l'esclusione di Tammy Abraham , che sta vivendo una prima parte di stagione molto deludente con la Roma.

Il parere di Pete Sharland (Eurosport Inghilterra)

Ad

"Fikayo Tomori e Tammy Abraham sono due dei big esclusi dalle convocazioni dell'Inghilterra per Qatar 2022. Sia il difensore del Milan che l'attaccante della Roma erano tornati tra i papabili convocati grazie alle loro prestazioni in Italia, anche se Southgate ci aveva messo un po' a prenderli in considerazione. Ora, però, ha deciso di non portarli ai Mondiali. Analizzando il rendimento di questa stagione, è difficile sostenere che la decisione di escludere Abraham non sia giustificata. L'attaccante della Roma ha segnato solo 3 gol in Serie A in 14 presenze e, con Callum Wilson che sta facendo bene al Newcastle, la decisione di Southgate si può definire logica".

Mondiali Portogallo, i convocati di Santos: sì a Leão e Rui Patricio, no a Mario Rui 17 ORE FA

"Non sono così sicuro, tuttavia, che si possa dire lo stesso per Tomori, che è stata una vera e propria rivelazione in Italia e che - considerata la debolezza dell'Inghilterra in quel ruolo - sembrava avere la possibilità di trovare un posto nei 26. Southgate, invece, ha deciso di prendere altre strade scegliendo Coady e White (quest'ultimo un giocatore "ibrido"). Puntando su Coady e Maguire, il ct mostra chiaramente l'intenzione di affidarsi ai giocatori che conosce meglio".

"La speranza è che l'esclusione di Tomori non sia dipesa dalla prova contro il Chelsea (contro il Milan a San Siro in Champions League, ndr): innanzitutto perché quel cartellino rosso rimediato in avvio di match era stato molto severo, in secondo luogo perché Tomori - a parte quell'episodio - ha avuto un ottimo rendimento anche nei big match. In conferenza stampa Southgate ha spiegato che nessuno dei "giovani" difensori centrali ha fatto abbastanza per prendere il posto dei veterani. Non sono d'accordo, ma in fondo è anche per prendere queste decisioni che il ct viene pagato così tanto".

Tutte le maglie delle 32 Nazionali ai Mondiali 2022

Mondiali Tre donne arbitro in Qatar: è la prima volta nella storia dei Mondiali 18 ORE FA