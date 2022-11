Tunisia-Australia, match valido per il secondo turno del girone D dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 0-1 . A segno Duke al 23'. In virtù di questo risultato, la Tunisia resta ferma a un punto, l'Australia si porta a tre. Di seguito, ecco le pagelle della sfida.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle della Tunisia

Aymen DAHMEN 6 – Non può nulla in occasione del gol di Duke, per il resto non deve compiere interventi.

Montassar TALBI 6,5 – Tra i migliori della Tunisia: diagonali perfette e grandissime chiusure.

Yassine MERIAH 6 – Giganteggia di testa nella propria area di rigore, a eccezione dell'azione del gol di Duke. Non sempre perfetto in impostazione.

Dylan BRONN 6 – Tosto da superare ed elegante quando c'è da proporre: buona prova. (Dal 73' Wajdi KHECHRIDA 6 - Entra molto bene, con il giusto piglio).

Ali ABDI 5 – Dormiglione. Diverse gravi sviste senza palla e di fatto nessuna azione degna di nota davanti.

Ellyes SKHIRI 5,5 – Si vede pochissimo: uno dei giocatori meno coinvolti della Tunisia.

Aissa LAIDOUNI 5,5 – Non riesce a dominare in mezzo al campo come fatto contro la Danimarca. Ringhia come al solito, ma senza incidere. (Dal 67' Wahbi KHAZRI 6 - Fa il suo per provare a creare pericoli).

Mohamed DRAGER 5,5 – Ha due palle per colpire: la prima finisce in curva dal limite, la seconda viene murata alla grande da Souttar. Per il resto si vede poco. (Dal 46' Ferjani SASSI 5 - Non entra bene: tanti palloni persi e nessun pericolo creato. C'è pure un giallo).

Naim SLITI 6 – Va a intermittenza, ma quando si accende e si mette in proprio riesce a creare apprensione alla difesa australiana.

Youssef MSAKNI 6 – Ha una grande occasione nel finale di primo tempo. Quando il pallone arriva dalle sue parti, c'è sempre l'impressione che possa accade qualcosa. Ma non basta.

Issam JEBALI 6 – Fa il massimo. Nel primo tempo è isolato e le prova tutte per tenere la palla. Nella ripresa manca lo squillo. (Dal 73' Taha KHENISSI 5,5 - Non riesce a imprimere la svolta).

All. Jalel KADRI 5,5 – Nel primo tempo viene incartato dalla tattica australiana. Prova a cambiare le cose con le mosse dalla panchina, ma senza risultato.

Australia-Tunisia. Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Australia

Mathew RYAN 6,5 - Coraggiosissimo in uscita, talvolta si prende qualche rischio. Nel finale non deve compiere miracoli, ma c'è sempre.

Fran KARACIC 6 - Prova concreta ed efficace: attento. Nella ripresa soffre un po', Arnold corre ai ripari con il cambio. (Dal 75' Milos DEGENEK S.V.)

Harry SOUTTAR 7 - Un gigante, in tutti i sensi. Il difensorone australiano è l'uomo partita: decisivo con almeno un paio di super interventi.

Kye ROWLES 5,5 - Uno dei meno convincenti dell'Australia. Qualche sbavatura di troppo, Souttar ci mette una pezza.

Aziz BEHICH 6 - Attento e disciplinato, si vede poco in fase offensiva.

Riley MCGREE 6 - Gioca a supporto di Duke: tanti inserimenti senza palla, anche se viene coinvolto poco. (Dal 64' Ajdin HRUSTIC 6 - Entra in una fase delicata della partita, deve fare il lavoro sporco).

Aaron MOOY 6,5 - Tocca tantissimi palloni ed è molto dinamico: una bella prova. A tratti domina a centrocampo.

Jackson IRVINE 6 - Partita tosta in mezzo al campo. Talvolta troppo, ma il metro arbitrale lo aiuta.

Graig GOODWIN 6,5 - Spinta costante nel primo tempo, con una pioggia di cross alla ricerca di Duke. Nella ripresa deve sacrificarsi. (Dal 85' Keanu BACCUS S.V.)

Mitchell DUKE 7 - Bellissimo il gol, una torsione di testa con pallone leggermente arretrato su azione partita dalla sua sponda. Si sbatte tantissimo e svaria molto. Gioca nella Serie B giapponese: una favola. (Dal 64' Jamie MACLAREN 6 - Buon ingresso, con la giusta determinazione).

Mathew LECKIE 6,5 - Grande spirito di sacrificio al servizio della squadra. Esce stremato. (Dal 85' Awer MABIL S.V.)

All. Graham ARNOLD 7 - Partita preparata alla perfezione. Annullata la Tunisia nel primo tempo, con organizzazione e fisicità. Tre punti pesantissimi.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58