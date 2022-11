La Federcalcio degli Stati Uniti si è schierata a sostegno della rivolta delle donne iraniane: sui propri canali social ha mostrato la bandiera dell’Iran senza l’emblema della Repubblica islamica. Dopo qualche ora è arrivata la spiegazione ufficiale: "sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali", con le manifestazioni che hanno acceso il Paese dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. Sale la tensione per Stati Uniti-Iran in programma martedì sera.: sui propri canali social ha mostrato la bandiera dell’Iran senza l’emblema della Repubblica islamica. Dopo qualche ora è arrivata la spiegazione ufficiale:, con le manifestazioni che hanno acceso il Paese dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. Nell’incontro tra Iran e Galles di venerdì una donna in tribuna ha mostrato una maglia con il nome di Mahsa Amini , ma è stata invitata dalla sicurezza a rimuoverla. Dall’inizio delle proteste in Iran sono state uccise 450 persone e altre 18 mila sono state arrestate, secondo Human Rights Activists in Iran, anche se non ci sono dati ufficiali da parte del regime.

Polemiche tra Klinsmann e Queiroz

Il CT portoghese dell’Iran, Queiroz, ha reagito duramente alle parole di Klinsmann, l’ex CT USA che alla BBC, in occasione della vittoria degli iraniani sul Galles, aveva commentato così il comportamento in campo: "Questa non è casualità, è tutto fatto apposta. È parte della loro cultura e di come giocano, si sono lavorati l’arbitro alla perfezione. La panchina stava sempre saltando o parlando con il guardalinee o con il quarto uomo sulla linea laterale. Questa è la loro cultura e il loro modo di fare e per questo Queiroz è perfetto per la nazionale iraniana".

Con un post su Instagram Queiroz ha chiesto le dimissioni di Klinsmann dalla Commissione tecnica della FIFA per Qatar 2022: Questi commenti riguardo la cultura iraniana, la nazionale iraniana e i miei giocatori sono una vergogna per il calcio. "Nessuno può ferire la nostra integrità, soprattutto se non è al nostro livello. Ci piacerebbe invitare Klinsmann al nostro ritiro, per socializzare con i giocatori dell’Iran e per imparare qualcosa sulla gente iraniana, sui poeti, sugli artisti, sulla matematica, sui suoi millenni di storia e sulla sua cultura perduta. Vorremmo sapere quale sarà la decisione della Fifa riguardo la sua posizione come membro del Gruppo di studio tecnico di Qatar 2022. Speriamo che rinunci prima di visitare il nostro ritiro".

Queiroz ai giornalisti: "Perché non fate queste domande anche agli altri?"

