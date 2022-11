Calcio

Mondiali360, pronostici partite 25 novembre

MONDIALI - A Mondiali 360, il programma quotidiano su Qatar 2022 del canale Twitch di Eurosport, continua la sfida dei pronostici! Via alla seconda giornata dei gironi. L'Inghilterra affronta gli Stati Uniti, mentre l'Olanda è impregnata contro l'Ecuador per la vetta del Girone A. Occasioni di riscatto per Qatar e Iran che affrontano Senegal e Galles dopo le brutte sconfitte nelle gare di esordio.

