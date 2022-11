Calcio

Mondiali360, pronostici partite 27 novembre

MONDIALI - A Mondiali 360, il programma quotidiano su Qatar 2022 del canale Twitch di Eurosport, continua la sfida dei pronostici! Prosegue la seconda giornata dei gironi. Germania chiamata all'impresa contro la Spagna per non essere già eliminata. Giappone che cerca la qualificazione agli ottavi. Croazia chiamata al riscatto contro il Canada. C'è l'insidia Marocco per il Belgio, e Lukaku?

00:03:59, 16 minuti fa