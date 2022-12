Calcio

Mondiali360, pronostici partite 3 dicembre

MONDIALI - A Mondiali 360, il programma quotidiano su Qatar 2022 del canale Twitch di Eurosport, continua la sfida dei pronostici! Inizia la fase ad eliminazione diretta con le due partite che aprono gli ottavi di finale. Si comincia con l'Olanda che affronta gli Stati Uniti in un match non privo di insidie. C'è invece l'Australia per l'Argentina di Lionel Messi e compagni.

