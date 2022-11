Calcio

Mondiali360, pronostici partite 30 novembre

MONDIALI - A Mondiali 360, il programma quotidiano su Qatar 2022 del canale Twitch di Eurosport, continua la sfida dei pronostici! Prosegue l'ultima giornata dei gironi con altre partite cruciali per il passaggio agli ottavi. Per accedere agli ottavi, la Danimarca deve vincere contro l'Australia. Argentina padrona del proprio destino solo con un successo sulla Polonia. Passerella per la Francia.

