Il Mondo dello sport tutto è in lutto per la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Storico telecronista sportivo e giornalista Rai, è morto oggi a 75 anni.

Ex atleta di grande livello (è stato un canottiere) per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi. Era malato da tempo, soffriva di diabete.

Il primo a rendere nota la notizia è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun, seguito da tanti colleghi giornalisti.

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi, dopo la laurea in economia era diventato professionista di canottaggio, vincendo il campionato italiano del singolo nel 1967. Poi è entrato in Rai come giornalista sportivo prima alla radio e poi in tv, prima alla Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport.

Di lui ricordiamo telecronache mozzafiato come quella per la mitica medaglia d'oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988 o ancora sul canottaggio a Sydney 2000. Dal 1992 al 1999 ha condotto 90esimo minuto e ha partecipato alla conduzione del festival di Sanremo del 1996 con Pippo Baudo. Nel 2010 e nel 2012 ha partecipato a Notti Mondiali e Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai.

