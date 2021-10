Balotelli? Ha fatto 4 gol consecutivi in 4 gare diverse: sta ritrovando la forma migliore, i colpi li ha sempre avuti. Ed è mosso da un grande obiettivo che lo spinge: tornare in Nazionale, è la sua fissa. E farò di tutto per aiutarlo". In un'intervistaa alla Gazzetta dello Sport, Parliamo tanto e da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene - prosegue l'ex tecnico di Fiorentina e Milan -. Ha grande voglia. Non è ancora al 100%, ma vuole arrivarci presto per riproporsi in chiave azzurra". ". In un'intervistaa alla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella parla così di Super Mario, suo compagno di avventura in Turchia all'Adana Demirspor . "- prosegue l'ex tecnico di Fiorentina e Milan -.".

Sul Milan

"Sta avendo una continuità importante, sfruttando la crescita dei suoi giovani che possono solo migliorare, e aspetta Giroud e Ibra. Darà fastidio a tutti".

Sul Napoli

"La rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l'ho avuto come tecnico ed è sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio di anni è pieno di energia: è abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli. Se è favorito per lo scudetto? Non diciamolo perché Luciano si arrabbia, ma il Napoli è un serio candidato. Insieme all'Inter, che è lì e ha margini di crescita. Ma anche la Juve può rientrare in corsa perché Allegri le sta ridando il vecchio spirito e la compattezza difensiva".

Sull'esperienza all'Adana

"Mi hanno incontrato a Roma, poi sono andato io ad Adana. Mi hanno convinto in fretta perché loro avevano le ideee chiare e io una gran voglia di rimettermi in gioco e ripartire. L'Adana è una società che mancava da 27 anni nella massima serie, ma è molto organizzata. Dal centro sportivo alle strutture, non manca nulla per lavorare e far crescere squadra e club".

