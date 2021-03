Calcio

Morata: "Cristiano Ronaldo è deluso ma alla Juventus sta bene"

JUVENTUS - L'attaccante della Juventus, in conferenza stampa con la Nazionale spagnola per i match di qualificazione alla coppa del Mondo 2022 in Qatar, parla di Cristiano Ronaldo e di Sergio Ramos. "Cristiano è deluso perché è abituato a vincere, ma alla Juventus sta bene. Ramos è un grande leader, spero che rimanga in Nazionale ancora a lungo".

